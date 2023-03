Aéronautique : les sous-traitants toujours à la peine pour recruter

Ca va mieux pour l'industrie aérospatiale, en ce début d'année. Un retour de la croissance qui se ressent sur le fonctionnement de l'industrie en Occitanie. En ce moment le carnet de commandes d'Airbus est bien rempli avec 7.400 appareils. Ce qui a des conséquence pour les entreprises de toute la région, selon Aerospace Valley, le pôle de compétitivité qui regroupe les acteurs d'Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Bruni Darboux, son président, a répondu aux questions de France Bleu Occitanie.

Ça va bien mieux dans l'aéronautique. Il y a tout de même un problème persistant pour les sous-traitants : après avoir allégé leurs effectifs, ils peinent à recruter. Est-ce que ça s'arrange?

C'est une situation délicate pour un pour toute la chaîne de valeur de l'aéronautique que de devoir monter en production puisque c'est le marché qui dicte cette augmentation de cadences. Les entreprises sont à la recherche de personnel pour monter en puissance. Mais elles sont aussi à la recherche d'équilibre économique : les prix de l'énergie et les difficultés d'approvisionnement font que cette montée en cadence de production est très compliquée pour toute la chaîne de valeur.

Est-ce que ça commence un à se débloquer ?

Je considère que la situation est difficile aujourd'hui. A Aerospace Valley, on prépare la montée en puissance à une échéance de cinq à dix ans. On est sur des diagnostics, des besoins en formation, sur le montage de nouvelles formations et sur des actions d'attractivité pour que la filière recrute les bons, les bons profils en qualité et en quantité au fil des années qui viennent.

Le spatial, lui qui était jusque-là en pleine forme visiblement, est un peu dans le creux de la vague. Pourquoi ?

Je ne dirais pas ça. On a un vrai problème sur les lanceurs : on a eu l'échec du lancement de Vega C, on a les difficultés pour faire le premier tir d'Ariane 6 qui font qu'en ce moment l'Europe est en situation très délicate et n'a pas n'a plus d'autonomie d'accès à l'espace. C'est une situation assez grave sur le court terme sur les lanceurs : on y travaille pour restaurer cette capacité de lancement. En revanche, sur le secteur des satellites, on a une activité très dynamique : on a des perspectives de nouvelles constellations qui vont être lancées, des applications dans le monde de l'observation de la terre et dans le monde des télécommunications qui font que le secteur ne se porte pas si mal que ça.

Bruno Darboux a aussi évoqué la question des drones et des taxis-volants. Retrouvez son interview vidéo compète ci-dessus.