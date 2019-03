Aéroport Castres-Mazamet : deux candidats pour les vols vers Paris et un casse-tête pour la CCI

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Tarn est entrain de choisir qui exploitera la ligne entre Castres et Paris dans les mois à venir. Un choix compliqué alors que les relations avec Hop ! ne sont pas toujours simples.

Qui va exploiter la ligne aérienne Paris Castres? La réponse dans un mois maintenant. L’appel d’offre pour le nouvel exploitant de l’aéroport été lancé il y a quelques semaines. Les dossiers des candidats sont en train d’être examiné par la CCI propriétaire du site. Et alors que l’Etat vient de promettre d’apporter pour le fonctionnement du site plus de 4 millions d’euros, on se demande si la CCI veut ou pourra garder la liaison avec HOP !. La compagnie low-cost d’Air-France propose trois aller-retour par jours.

Deux compagnies candidates

Première bonne nouvelle : deux compagnies se sont positionnées. Il y a eu récemment des cas où l’aéroport a dû fermer faute de candidat. Ces deux postulants ont un profil très différents. Chalair travaille dans une dizaine d’aéroport français. Son siège social est à Caen. C’est clairement actuellement la petite compagnie spécialisée dans les liaisons régionales.

Le deuxième candidat c’est Air-France. Mais pour le moment on ne sait pas si c’est en tant qu’Air France, avec Hop! ou même avec une autre compagnie sous-traitante. (C’est ce qui se passe à Aurillac, un aéroport qui ressemble beaucoup à Castres-Mazamet et où les avions d’une compagnie slovènes volent pour la marque française.)

Rapports compliqués avec Hop !

Clairement le choix de la CCI va être complexe entre Air-France et son image de marque bonne pour le Tarn et puis Chalair, petite compagnie, mais avec qui se sera sans doute beaucoup plus facile de parler. Car les relations ont été tendues en 2018 avec Hop!. Depuis février 2019, c’est mieux, mais les retards et annulations ont obligé la direction de l’aéroport à taper de nombreuses fois du poing sur la table. Le choix devrait connu dans un mois, autour du 28 avrl, fin de l'appel d'offre.

En tout cas les passagers de l'aéroport Castres-Mazamet ne veulent pas que ça change.

47.000 passagers

L'aéroport de Castres c'est 47.000 passagers en 2018. Un chiffre en hausse. Pour comparaison en Occitanie, Toulouse fait voyager 10 millions de personnes, Rodez 80.000 et Perpignan 410.000. En 2018, 11,26 % des vols ont été retardés à Castres. L'aéroport tarnais est arrivé deuxième sur le podium des lignes les plus perturbés en France