Aéroport d'Orly et de Roissy : quatre mille postes sont à pourvoir mais ne trouvent pas preneurs

Il y a 4.000 emplois à pourvoir sur les plateformes aéroportuaires d'Orly et de Roissy-Charles-de Gaulle mais ils ne trouvent pas preneurs, a indiqué ce jeudi, le PDG du Groupe ADP, Augustin de Romanet, sur BFM Business. Ces propositions d'emplois s'ajoutent aux 600 recrutements en cours chez ADP (Aéroport de Paris) dont 400 à Charles-de-Gaulle.

Le recrutement est difficile, indique le PDG du groupe

"Ce qui nous préoccupe, c'est la bonne expérience du passager et notamment dans les postes d'inspection filtrage (contrôle de sécurité)... Nous cherchons des techniciens de maintenance, des ingénieurs", a détaillé le patron des aéroports parisiens. Il ajoute qu'on manque aussi de bras dans les commerces, le duty-free, la restauration ou encore les bars.

"On n'avait pas anticipé la reprise économique dynamique avec beaucoup d'offres d'emploi, où les gens qualifiés ont le choix" ce qui complique les recrutements, a indiqué le secrétaire général de la CGT,Daniel Bertone.

Un chiffre d'affaires en croissance de 78,9% au premier trimestre, à 848 millions d'euros

Au mois de mars, "le trafic total du groupe atteignait 72,4% du trafic de 2019", a précisé Augustin de Romanet lors de la présentation des résultats du groupe mercredi, "plutôt dans le milieu haut de la fourchette" des prévisions.

ADP exploite 29 aéroports dans le monde mais sur ses deux plateformes parisiennes, le trafic a affiché une hausse de 211,8% sur les trois premiers mois de l'année, à 14,6 millions de passagers.

Une reprise plus rapide que prévu

"Nous sommes très attentifs à recruter des personnes qui vont être nécessaires pour gérer des flux qui vont revenir très très vite", a-t-il insisté, rappelant qu'en "mars 2020, on pouvait se demander si on allait pouvoir payer les salaires de décembre car nous n'avions plus un euro de chiffre d'affaires".

Les syndicats disent craindre un manque d'effectif criant cet été alors que la reprise du trafic s'annonce vigoureuse.

Interrogé sur la rupture conventionnelle collective signée l'an dernier avec 1.150 départs à la clef et un plan de sauvegarde de l'emploi qui a vu environ 160 salariés quitter le groupe selon les syndicats, Augustin de Romanet n'a pas exprimé de regrets.