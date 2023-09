Aéroport de Chambéry : 250 postes à pourvoir pour la saison d'hiver

Une nouvelle saison d'hiver se prépare. L'aéroport de Chambéry Savoie Mont-Blanc (géré par Vinci Airports ) a lancé ce jeudi sa campagne de recrutement pour la prochaine saison hivernale (de décembre à avril). Plus de 250 postes de saisonniers sont à pourvoir d'ici début décembre : bagagiste, agent de piste, agent d'escale, agent de ménage, agent de sûreté aéroportuaire, avitailleur (pour l'approvisionnement en carburant)...

Quels sont les critères pour postuler ?

"Il faut maîtriser l'anglais uniquement pour les postes qui concernent l'accueil des passagers, pour les autres postes, des formations certifiantes sont dispensées en interne entre octobre et novembre", indique un porte-parole de l'aéroport. Les contrats sont à pourvoir "principalement le week-end", "pour une rémunération supérieure au smic" (le smic mensuel brut étant à 1.747 euros).

L'aéroport organisait ce jeudi 14 septembre un forum emploi, mais il est possible de postuler en ligne en déposant votre CV sur le site jusqu'à début décembre (la plateforme de dépôt des candidatures est toujours ouverte). Les candidatures sont ouvertes aux étudiants et aux retraités qui visent par exemple un complément de revenu.

Clientèle britannique

L'aéroport accueillera cette année "une trentaine de vols le samedi et une dizaine de vols le dimanche", essentiellement en provenance et à destination de la Grande-Bretagne (Édimbourg, Londres, Manchester, Birmingham, Bristol). Deux compagnies proposeront des vols réguliers (British Airways et Jet2.com), et deux autres des vols charter (Titan Airways et TUI fly).

La saison passée, ce sont près de 169.000 passagers qui ont transité par les terminaux de l'aéroport de Chambéry, où travaillent 30 salariés permanents.