Aéroport de Chambéry : les manifestants délogés par les gendarmes

Chambéry, France

Ce matin, une centaine de militants des associations Extinction Rebellion, Attac et Les amis de la Terre ont bloqué l'accès de l'aéroport de Chambéry aux voitures. Si les voyageurs pouvaient rejoindre le terminal à pieds, en revanche la manifestation a créé de forts ralentissements sur la VRU (Voie Rapide Urbaine) en plein weekend de chassé-croisé de vacanciers.

Évacuation des manifestants par la gendarmerie

La préfecture de Savoie confirme : une opération de gendarmerie a été lancée vers midi pour évacuer les militants. Les forces de l'ordre ont notamment utilisé du gaz pour les déloger.

À 14 heures, des manifestants étaient toujours sur place et appelaient même d'autres militants à les rejoindre via les réseaux sociaux. Alors que leur manifestation provoquait de gros ralentissements sur la VRU en ce jour de départs et de retours de vacances au ski, une déviation a donc été mise en place pour faciliter le trafic routier indique la préfecture de la Savoie.