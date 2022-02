Aéroport de Châteauroux : le sous-traitant Vallair Industry va embaucher 200 personnes

Près d'un an après avoir été annoncée, la Convention d'Occupation Temporaire du hangar géant de l'aéroport de Châteauroux a été signée ce mardi 22 février. Vallair Industry en est désormais officiellement le nouvel occupant. L'entreprise prévoit de recruter dans les prochaines années.

200 emplois d'ici 2025

Le hangar de 8.500 mètres carrés, haut de 33 mètres, renommé "La Cathédrale", est l'un des plus haut du monde, . Il peut accueillir simultanément 5 Airbus A321 ou un Airbus A380 : cette nouvelle capacité va permettre à Vallair Industry d'augmenter ses capacités de maintenance d'engins, qu'elle pratique sur le site de Châteauroux depuis près de 20 ans.

Mais surtout, elle est désormais en capacité de pratiquer la conversion d'avions de ligne en avions cargos sur le site ; une activité jusqu'à présent uniquement menée en Chine (pour 60%) et aux Etats-Unis (40%). "On a besoin de relocaliser les activités industrielles pour notre pays, mais c'est aussi quelque chose de stratégique : rien ne peut nous assurer qu'on pourra encore convertir les avions dans les prochains mois en Chine" explique Grégoire Lebigot, président et fondateur de Vallair.

L'activité de la société va largement augmenter sur le site berrichon : de 125.000 à 200.000 heures de travail en un an, et jusqu'à 300.000 d'ici 2023. Ce qui entraînera aussi des embauches : 75 nouveaux emplois vont être créé dans les deux prochaines années, pour atteindre à terme 200 salariés supplémentaires d'ici 2025. Des mécaniciens, chaudronniers aéronautiques, ou encore des ingénieurs... autant de gens que Vallair veut aussi former sur place. L'entreprise vient de racheter Aircraft Académy, spécialisée dans la formation aéronautique, et va installer son siège social dans la capitale de l'Indre.

La Convention d'Occupation Temporaire entre le Conseil régional, propriétaire de l'aéroport, et la société Vallair Industry a été signée ce mardi 22 février © Radio France - Marie Dorcet

Un pari sur l'avenir pour la Région

Ce hangar géant a été financé par la Région Centre-Val-de-Loire, propriétaire de l'aéroport. Coût total : 25 millions d'euros. "C'est un projet qui a favorisé les entreprises locales" explique Dominique Roullet, le président de l'aéroport et vice-président délégué à la Région, car 11 entreprises sur 14 étaient du Berry. Le projet était dans les cartons depuis 2007. Et c'est aussi un pari sur l'avenir : "Peut-être que dans quelques années, l'aéronautique travaillera avec des porteurs encore plus gros, et nous aurons la capacité de les accueillir".

La porte d'entrée du développement de l'aéroport, c'était la construction de ce hangar

Le président affiche son ambition : en développant l'activité de l'aéroport de Châteauroux, il veut le transformer en pôle d'ampleur de l'industrie aéronautique française. Il se félicite également de la création d'emplois sur le bassin indrien.

Vallair Industry, de son côté, a investi les locaux depuis le 1er février, date à laquelle elle a aussi obtenu l'autorisation par la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) de faire des maintenances sur les Airbus A380. Actuellement, dans le hangar, deux avions sont en maintenance, et samedi dernier, un A321 est arrivé du désert américain ; ce projet à lui seul représente près de 10.000 heures de travail.