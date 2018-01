Châteauroux

A partir du 29 avril 2018, vous pourrez reliez Londres, la capitale britannique, depuis Châteauroux avec la compagne IGavion. Temps de parcours : 1h35 de vol, avec un prix d'appel à 49 euros le trajet. Avec cette nouvelle destination l'aéroport de Châteauroux entend développer encore davantage son activité passager.

Les vols vers Ajaccio et Nice sont reconduits en 2018

Dominique Roullet lors du point presse à l'aéroport le mardi 16 janvier 2018. © Radio France - Jonathan Landais

Les premières rotations commenceront en mai et juin. L'an dernier les avions pour Nice affichaient un taux d'occupation des sièges de plus de 80%. Plus de 40% de Niçois viennent en Berry grâce à cette liaison. En 2018 Dominique Roullet, le Président de l'aéroport de Châteauroux veut frapper fort avec l'ouverture d'une ligne vers Londres. C'était une demande des berrichons.

"Quand on a fait la Foire-Expo l'an dernier on avait fait un petit jeu avec un sondage, c'était une destination qui était très demandée (...) c'est une décision mûrement réfléchie sur la base d'une étude faite par IGavion, cette année la compagnie sera basée à Châteauroux, avant l'avion était dans le Jura, il venait à vide et il partait vers Nice et Ajaccio, là il sera basé à Châteauroux", avance Dominique Roullet.

Nouveautés vers Lyon, Toulouse et Biarritz

L'aéroport ouvre également trois autres nouvelles liaisons : Châteauroux-Lyon, avec une connexion à Lyon vers plus de 30 destinations. Châteauroux-Toulouse avec un aller-retour possible sur la journée. Et enfin Châteauroux-Biarritz de juin à septembre. L'opération totale va coûter 800.000 euros à l’aéroport. Les agglomérations de Bourges et Châteauroux s'engagent déjà à en payer une partie. Dominique Roullet espère également que la Région et les deux départements de l'Indre et du Cher financeront eux-aussi ces nouvelles lignes dont l'objectif est d'abord de renforcer l'attractivité du territoire.

Comment faire pour réserver son vol ?