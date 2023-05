Aéroport de Châteauroux : Pas de vols réguliers avant 2024

Trois ans après la fin de la pandémie de covid et alors que la saison estivale pointe le bout de son nez, l'aéroport se porte bien mais n'a pas retrouvé toutes ses activités d'avant covid. Pas de vols réguliers intérieur cet été, pas de lignes vers Ajaccio, Nice ou encore Londres. "On y travaille" promet Didier Lefresne, directeur de l'aéroport. "On est en lien avec des compagnies mais je ne veux pas faire de promesse, dès qu'on aura plus d'information sur le retour de ces lignes, nous communiquerons la dessus".

11 vols vers l'international en 2023

L'aéroport propose par contre des vols vers des destinations internationales, avec des agences de voyage comme "Top of Travel" qui organise des départ de Châteauroux vers des destinations comme la Jordanie, la Croatie ou encore le Portugal. "On propose cinq destinations pour cette année" précise Olivier VELTER, Directeur commercial de Top of Travel.

"Avant covid on avait en moyenne 10 à 15 vols charter par an, et la en 2023 on est à 11, donc on retrouve des niveau d'avant covid" ajoute Didier Lefresne.

Autres activités qui permettent de faire tourner l'aéroport : les vols d'entrainement, plus nombreux cette année, le fret, l'extra-aéronautique ou encore la maintenance.