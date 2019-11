Aéroport de Châteauroux : le site de peinture d’avion est "unique en Europe" selon le repreneur Satys

Châteauroux, France

Les quarante salariés d'ATE (Aéro Technique Espace) et les 16000 mètres carrés d'atelier de peinture ont donc un repreneur. Et ce n'est pas vraiment une surprise. Car avec ses quatre grands hangars, dont deux qui peuvent accueillir des avions gros porteurs, le site castelroussin est "unique en Europe" explique la direction du groupe Satys.

Doubler les effectifs

L'entreprise toulousaine qui compte plus de 3000 salariés veut en profiter. "Nous avons prévu d'amener beaucoup plus de capacité sur le centre" explique Thierry Melet, le directeur de l’activité peinture du groupe Satys. "Le groupe a prévu de repeindre plus de quarante avions gros porteurs en 2020" dit-il, ajoutant qu'il n'y a "pas assez de main d'oeuvre pour pouvoir repeindre ces quarante avions". Alors que le site compte actuellement 25 peintres, le repreneur Satys veut "doubler les effectifs" explique Thierry Melet qui annonce que "dix personnes seront embauchées" dès cette semaine.

On reste très méfiants

L'objectif à terme est de repeindre une centaine d'avions par an. Pour cela , Satys prévoit d'agrandir l'été prochain certains hangars afin d’accueillir des avions encore plus gros comme l'A350. C'est en tout cas ce qu'expliquait, il y a une quinzaine de jours, la direction aux salariés du site. "On reste très méfiants" indique toutefois l'un d'entre eux. Il estime que rien encore n'est définitif : "on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on gagne" explique un ouvrier qui, en trente ans de maison, s'apprête à changer pour la première fois de patron.