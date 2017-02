Aéroport de Lille-Lesquin : en 2017, cap vers le sud !

Avec la compagnie Easyjet, l'aéroport de Lille offre cinq nouvelles destinations à partir du mois de juin : après l'annonce en décembre de Venise, Naples, et Faro au Portugal, on peut maintenant s'envoler pour Biarritz et Nantes à petit prix.

Depuis décembre, on pouvait déjà réserver son billet pour Faro, Naples ou Venise, entre 20 et 30 euros l'aller simple. Avec Nantes et Biarritz, le nombre de lignes intérieures de l'aéroport monte donc à 15, et à 54 au total. Sur les 5 nouvelles destinations d'Easyjet, quatre seront desservies toute l'année, Biarritz se limite à la saison estivale. Et avec 3 à 4 vols par semaine prévus pour chaque ligne à partir du 9 juin, le trafic va connaître un nouveau souffle.

"En juin ça va booster"

Jean-Christophe Minot, PDG de l'aéroport Lille-Lesquin, l'affirme : "En juin, ça va booster". Autre nouveauté pour 2017, le trajet Lille-Nice deux fois par jour, de quoi faire grimper la clientèle professionnelle. Elle représente 30% du chiffre d'affaires de l'aéroport.

Mais il n'y a pas qu'Easyjet qui en profite. A partir d'avril, cap sur Montpellier avec Volotea, qui proposera deux vols par semaine cet été, en plus de ses trajets pour la Corse. Et fin 2017, l'aéroport pourrait renouer avec ses lignes en direction de l'Egypte, suspendues pour des raisons de sécurité.

Un aéroport encore "sous-exploité"

Les billets pour Biarritz et Nantes seront disponibles à partir de jeudi. Cette annonce est en tout cas une aubaine pour notre aéroport, dont l'activité se porte très bien. Lille-Lesquin a accueilli près d'un million 800 000 passagers accueillis l'an dernier. sa fréquentation a même augmenté de 14% au mois de janvier.

L'ouverture de ces cinq lignes pourrait créer une cinquantaine d'emplois, selon Jean-Christophe Minot. Déjà très bien desservie par les transports terrestres, Lille reste pourtant un boulevard pour les compagnies low-cost comme Easyjet, deuxième compagnie après Air France (et sa filiale HOP) à Lille.

"On pense qu'il y a un potentiel de développement, oui, mais aussi que l'absence d'offre grand public ne permettait pas de placer Lille au centre de l'Europe", explique François Bacchetta, directeur général d'Easyjet en France. Prochain objectif : faire de Lesquin une base à part entière où laisser dormir ses avions.