Aéroport de Paris-Vatry : moins de passagers et moins de fret en 2018

Vatry, France

Même si les chiffres ne sont pas encore définitifs, ils sont nettement en baisse pour l'aéroport de Paris-Vatry.

Autour de 60 000 passagers transportés en 2018 -contre 110 000 en 2017. Un bilan qui n'est pas une surprise pour Stéphane Lafay, le directeur de l'aéroport . "on s'y attendait après le dépôt de bilan de la compagnie française Atlas Atlantique Airlines qui opérait depuis Vatry ". Elle a proposé jusqu'à 12 vols par semaine jusqu'en octobre 2017. L'année 2018 aura donc mal commencé. Elle se termine mieux avec l'annonce de l'arrivée de la compagnie Ibéria qui transporte chaque année plus de 23 millions de personnes et desservira dès le mois d'avril prochain Madrid au départ de Vatry. les billets sont dès maintenant à la vente. Des rotations pleines d'espoir pour la direction de Paris-Vatry. Trois rotations par semaine seront proposées entre avril et octobre.

Côté transport de marchandises, l'activité cargo , là encore les chiffres sont en baisse. 8000 tonnes en 2018 contre 17 000 en 2017. "L'activité s'opère uniquement par avions charters et à la demande explique la direction de l' aéroport ". Pour Stéphane Lafay, "il s'agira cette année de travailler avec des compagnies pour obtenir des contrats réguliers chaque semaine et toute l'année."