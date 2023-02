Aéroport de Poitiers : le tribunal administratif rejette la requête du Grand Poitiers

C'est un revers pour le Grand Poitiers sur la question de l'aéroport Poitiers-Biard. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ce lundi sa requête. Plusieurs élus de l'agglo qui avaient saisie la justice en 2021, s'estimant floué suite à une modification du contrat sur la concession de l'aéroport.

Grand Poitiers dit prendre "acte" de cette décision

Le syndicat mixte (qui réunit le département majoritaire et l'agglo minoritaire) avait notamment supprimé la clause de revoyure en 2026 du contrat qui le lie avec le concessionnaire Sealar. Le comité syndical de l'aéroport avait fait ces changements au motif que la crise sanitaire rendait impossible les objectifs à atteindre sur le nombre de voyageurs.

Le Grand Poitiers dit ce lundi prendre "acte" de la décision du tribunal administratif et précise qu'il va "étudier les impacts [...] afin de statuer sur l'opportunité de faire appel ou non."

Pour rappel, le syndicat mixte de l'aéroport et le concessionnaire Sealar sont liés depuis 2019 et jusqu'en 2031. Le contrat initial prévoyait un point à mi-parcours. Le Grand Poitiers souhaitait à l'époque s'assurer que les objectifs en terme de voyageurs étaient atteints pour poursuivre le financement. 2,2 millions d'euros (dont 760.000 euros venant de l'agglo et 1,5 million du département) sont versés chaque année au délégataire pour faire fonctionner l'infrastructure.