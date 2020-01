Aéroport de Roissy : après plusieurs années de travaux, le Terminal 2B devrait rouvrir cet été

Roissy-en-France, France

Le Terminal 2B de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, fermé en avril 2013, devrait rouvrir cet été après plusieurs années de travaux de rénovation et avec une extension. Un bâtiment a été créé spécialement pour faire la liaison avec le Terminal 2D.

Une surface équivalente à 15 terrains de foot

C'est l'un des plus grands chantiers en cours actuellement dans l'aéroport francilien. Au total, 77 500 mètres carrés de surface seront rénovés ou créés ce qui représente 15 terrains de football. Le Terminal 2B et le bâtiment de jonction devraient permettre d'accueillir jusqu'à 5,5 millions de passagers par an, autant qu'avant sa fermeture en 2013. Il n'y aura dans l'immédiat pas plus de voyageurs, selon la direction du groupe Aéroports de Paris (ADP) ni de compagnie aérienne supplémentaire affectée au Terminal. Celles qui ont été dispatchées ailleurs ces dernières années devraient le retrouver dans quelques mois.

Aéroport de Roissy : après des années de travaux, le Terminal 2B devrait rouvrir cet été © Radio France - Hajera Mohammad

Une touche de modernité

Mais avant ça, il faut terminer les travaux. Sur place, on peut commencer à visualiser et à imaginer les futurs salles d'embarquement, les zones de contrôles de sécurité, les guichets des futurs compagnies avec une décoration plus moderne, plus aérée grâce à des touches de bois sur les murs et des couleurs plus claires et chaleureuses. Bref, une touche de modernité pour ce terminal conçu en 1972 par Paul Andreu. Du volume supplémentaire également grâce à une extension de cinq mètres sur les pistes.

Visuel salle d'embarquement - Groupe ADP

La liaison entre le Terminal 2B et le Terminal 2D

La seconde partie du chantier concerne le bâtiment de jonction qui ne sera pas seulement un lieu de transit entre les deux terminaux 2B et 2D. Il aura sa propre fonction et accueillera notamment des zones de contrôles de sécurité."On va y mettre toutes les innovations qui permettront de fluidifier les parcours des passagers et donc lui apporter du gain de temps et confort", explique Edward Arkwright, directeur général exécutif du groupe ADP. "Par exemple, le passage à la frontière, avec la reconnaissance faciale qui permettra aux passagers concernés de passer le contrôle en dix secondes". Idéal pour le voyageur pressé.

Aéroport de Roissy : après des années de travaux, le Terminal 2B devrait rouvrir cet été - Groupe ADP

Des restaurants et des commerces

Celui qui a plus de temps et qui voudra s'occuper avant d'embarquer dans son avion, pourra découvrir les 5 200 mètres carrés de commerces et de restaurants, le tout dans une ambiance qui rappellera celle "d'un marché couvert parisien" ou encore des petites touches de décoration qui rappelleront l'architecture du métro de la capitale.

La future zone commerciale - Groupe ADP

"Les conditions du voyageur seront complètement différentes" - Edward Arkwright, directeur général exécutif du groupe ADP Copier

2 000 emplois sur le chantier

La réouverture du terminal et l'ouverture de cette nouvelle jonction sont également synonymes de création d'emplois, mais on ne sait pas encore combien précisément. Il faudra sans doute attendre l'ouverture prévue l'été prochain.

D'ici là, les travaux se poursuivent. "C'est un chantier qui représente 2 000 emplois et on a dépassé l'objectif des 60 000 heures d'insertion sociale, on a fait 100 000", se félicite Edward Arkwright. La plupart des personnes recrutées dans le cadre de la clause d'insertion sociale, habitent le territoire : la Seine-Saint-Denis et le Val d'Oise. Le groupe ADP veut poursuivre dans cette voie en ouvrant une partie des futurs emplois liés à l'exploitation du Terminal 2B à cette clause, ce qui serait une première, selon son directeur général.