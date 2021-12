Aéroport de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs : dernier départ des britanniques ?

Elle dirige un équipement particulièrement sensible à la fréquentation des britanniques. L'aéroport de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, au nord de Grenoble, connait une activité très saisonnière pendant les vacances d'hiver. 80% des vols hivernaux sont en provenance ou à destination du Royaume-Uni.

Inquiétudes et discussions avec les tour-opérateurs

Avec l'annonce gouvernementale de cette semaine, la restriction des entrées sur le territoire français de britanniques aux "motifs impérieux" seulement, en raison de la forte circulation du variant Omicron, l'inquiétude de l'équipement isérois est forte. C'est Basma Jarbouai qui explique la situation :

"Nous sommes en contact avec les compagnies aériennes pour leur expliquer les nouvelles mesures qui seront mises en œuvre ce soir à minuit, on travaille avec les tour opérateurs exactement de la même manière, on leur explique le processus. Les compagnies aériennes, à ce jour, en tout cas aujourd'hui, n'ont pas encore annulé leurs vols. Ce que je peux vous dire, c'est que pour demain samedi, on a exactement le même nombre de vols et que c'est tout à fait normal parce que la semaine dernière, nos arrivées étaient complètement chargées. On n'a aucune modification pour le moment. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est combien de personnes vont arriver demain."

Stand-by sur les vols : décalés pour le moment

Les compagnies aériennes sont elles aussi en stand-by : "Elles ont décidé pour le moment de voir si elles ne peuvent pas décaler leurs vols et les reporter début janvier. Elles n'ont pas encore prises ces mesures parce qu'elles savent très bien qu'ils ont encore des passagers, comme je vous le disais, qui rentrent ! Et elles vont voir plutôt comment réagit la clientèle, en tout cas britannique. Ce week-end, on en saura un peu plus et ce sera tout à fait clair les semaines d'après. Au lieu d'avoir une fin d'année avec pas mal de vols sur l'aéroport, on n'aura pas les Anglais ou peut être moins d'Anglais."

Bien évidemment, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle pour notre aéroport

Dans l'attente (la crainte ?) de la suite...

Quant au travailleurs de l'aéroport, tous les métiers impliqués dans la vie de cet établissement, pour le moment, c'est stand-by, en attendant... "Ce week-end, on n'a rien changé pour toutes les équipes sont là, que ce soit la partie intérimaire, que ce soit toute la partie services, la restauration, le ménage. Toutes les équipes sont là ce week-end parce qu'il faut tenir notre programme qui n'a pas changé. Maintenant, on s'adaptera forcément à partir du week-end prochain, en fonction des éléments qu'on aura et des échéances que nous aurons avec les compagnies aériennes qui, bien évidemment, surveillent de près les allers, les remplissages et les annulations. Mais je vais clairement vous dire que, bien évidemment, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle pour notre aéroport et pour le trafic de l'aéroport.