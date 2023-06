Aéroport de Tours : gabegie financière, illégalité, désastre environnemental, les écolos alertent

Les critiques des écolos sur la gestion de l'aéroport de Tours, ne sont pas nouvelles et pourtant à un mois tout pile, du renouvellement de la délégation de service public qui départagera deux sociétés candidats, Edéis, l'actuel gestionnaire, et la société Sealar , le parti Europe Ecologie les Verts en remet une couche. Dans un document fourni, se basant sur le rapport de la Chambre régionale de la Cour des comptes, il alerte les élus et les citoyens sur le non-sens de cet outil, surtout sa gestion, jugée "catastrophique".

D'après le rapport de la Cour, l'aéroport de Tours est le 36e en terme de fréquentation en France, avec 197 000 voyageurs en 2019, année de référence avant Covid, soit 0,1% du trafic national commercial. "Son attractivité est un mythe. Cela fait des années qu'on fait rêver les Tourangeaux, en disant que l'aéroport va se développer, qu'il est absolument nécessaire et indispensable au développement du territoire. Les objectifs comme les 500 000 voyageurs par dans les années à venir, n'ont jamais été atteint. Ce qui sont annoncés aujourd'hui n'ont aucune raison d'être atteint puisque le contexte est plutôt défavorable sur ce mode de déplacement", précise Christophe Boulanger, co-secrétaire du parti Europe Ecologie-les Verts et conseiller métropolitain, invité de France Bleu Touraine, ce mercredi 7 juin. Une attractivité sur lequel le syndicat mixte n'a jamais fait d'études selon la Cour des Comptes.

"Ça n'a jamais été l'aéroport qui a fait rayonner la Touraine"

Le parti ne souhaite pas pour autant la fermeture de l'aéroport mais plutôt la fin des subventions publiques estimées selon eux à 50 millions d'euros depuis 2010. "Avec la manne des collectivités, extrêmement conséquente, ces 50 dernières années, ce sont des centaines de millions d'euros qui ont été injectés dans l'aéroport sur la base de ce fantasme du toujours plus vite, toujours plus loin. Cela n'est plus entendable aujourd'hui. Les touristes qui viennent en Indre-et-Loire, ils viennent pour l'œnotourisme, le tourisme le long de la Loire et du cher. La Loire à vélo explose. Ca n'a jamais été l'aéroport qui a fait rayonner la Touraine", ajoute Christophe Boulanger.

Un manque de retombées économiques également mis en lumière par la Cour des Comptes qui assure qu'avec 17 à 21 millions d'euros par an de recettes, le rendement de l'aéroport est l'un des plus faible du réseau national. D'autant que ces passagers ne sont pas majoritairement "entrants". 7 sur 10 utilisent l'aéroport pour quitter la région et 43% viennent de l'agglomération de Tours.

Les écolos qui demandent l'organisation d'un débat public et plus de transparences des financeurs publics.

