Départ de Londres 7h35. Arrivée Tavaux : 10h. C'est la liaison hebdomadaire que proposera la compagnie Ryanair cet hiver, du 22 décembre 2018 au 30 mars 2019. A l'office du tourisme du mont d'or et deux lacs, dans le Haut-Doubs, on se réjouit de cette nouvelle. "C'est très très bien!" confie sa directrice, Elisabeth Contejean. D'autant que le vol se fera le samedi, ce qui correspond au calendrier de renouvellement de la clientèle.

Il n'y a pas qu'au pied des pistes que les retombées sont attendues

Les Britanniques viennent beaucoup en couple ou en famille et ça tombe bien car dans le Haut-Doubs, il y a peu d'offre d'hébergement pour des groupes, reconnait Elisabeth Contejean. Qui dit couple, dit aussi possibilité de séjour hors vacances scolaires. "Cette clientèle aime être libre et loue généralement une voiture à son arrivée à l'aéroport, ajoute la directrice de l'office de tourisme. C'est parfait pour nous. Ça veut dire que ce sont des touristes que l'on pourra diriger sur des gîtes, des chambres d'hôtes, qui ne sont pas forcément au pied des pistes".

L'alller-retour se fera le samedi, mais pour Elisabeth Contejean, ce n'est pas contraignant puisque Genève et Mulhouse proposent des liaisons en semaine.

L'aéroport de Dole-Jura estime pour sa part que "c'est une excellente nouvelle pour les amoureux de l’Angleterre et un bon stimulant pour l’économie locale et régionale, Jura, Bourgogne et Franche-Comté".