Loire-Atlantique, France

Pas question de se lamenter pour les chefs d'entreprise de Loire-Atlantique. Le projet d'aéroport à Notre-Dame des Landes est abandonné depuis à peine deux jours qu'eux préparent déjà l'avenir, avec cette question : que faut-il faire pour que l'économie du grand ouest continue de se développer ? Ils sont 75 à s'être réunis à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes/Saint-Nazaire ce vendredi matin et ils ont déjà des propositions très concrètes.

Prolonger la ligne de tram, doubler le pont de Cheviré et faire passer la route Nantes-Savenay à 2x3 voies

La priorité absolue, c'est de moderniser l'aéroport de Nantes-Atlantique. "Il a 10 ans de retard", selon ces chefs d'entreprises qui, en guise de coup de pouce, voudraient bien voir baisser la taxe aéroportuaire. Il faut aussi améliorer ses accès : prolonger la ligne de tram et doubler le pont de Cheviré puisque la grande majorité des passagers et des entreprises qui utilisent l'aéroport sont installés au nord de la Loire. Ils voudraient aussi que le périphérique nantais soit amélioré et que la route entre Nantes et Savenay passe à 2x3 voies.

Mettre l'aéroport de Roissy à deux heures de Nantes

Ensuite, il faut améliorer les liaisons avec l'aéroport de Roissy. Actuellement, il faut 3h30 pour y aller en train depuis Nantes et ces patrons veulent qu'on tombe à 2. C'est la seule solution, disent-ils, pour faire l'aller-retour dans la journée avec les grandes villes européennes. Il faut améliorer, aussi, les liaisons avec Rennes. Ils veulent le TGV ou, plus fou, un train ultra-rapide comme celui en projet en Californie. Ils imaginent également de meilleures connexions avec Saint-Nazaire et Angers pour dynamiser tout le territoire.

Des idées aussi pour la Zad

Les chefs d'entreprises ont aussi plein d'idée pour la Zad. Ils imaginent déjà la rebaptiser "zone d'activité durable" ou "zone d'apprentissage différend" pour y créer une sorte de Silicon Valley de l'agriculture et des énergies renouvelables.

Et puis, pour eux, il faut aussi développer l'IRT Jules Verne, l'institut de recherche technologique, qui est installé juste à côté de Nantes-Atlantique. Ils espèrent y attirer de nouvelles entreprises grâce à tout le travail déjà fait sur les matériaux de demain qui permettront d'alléger les avions.

Ces priorités, le président de la CCI ira les donner à Johanna Rolland ce samedi matin lors d'une réunion prévue sur l'après Notre-Dame des Landes.