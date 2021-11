AéroRégions, le grand rendez-vous de l'aéronautique et des régions à Toulouse ce jeudi

C'est une première et elle attire du beau monde. Au Delivery Center d'Airbus à Colomiers (Haute-Garonne), se réunissent ce jeudi le patron d'Airbus qui est aussi celui du Gifas désormais, les représentants des grands équipementiers aéronautiques et pas moins de quatre présidents de région.

C'est peut-être parce que les deux institutions sont désormais pilotées par des Toulousains. Le très puissant Gifas (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) présidé par Guillaume Faury, le patron d'Airbus, qui a succédé il y a peu à Eric Trappier le président de Dassault Aviations; et Régions de France qui n'a jamais eu autant de visibilité que depuis la nomination cet été à sa tête de Carole Delga, la présidente de la région Occitanie.

C'est surtout le Gifas qui organise "AéroRégions" sur le site Henri Ziegler d'Airbus à Colomiers, convoque le donneur d'ordre, les sous-traitants de rang 1 (Daher, Liebherr, Safran, etc) et invite les présidents de régions. Quatre présidents ont répondu présents, l'Occitanie, Paca, la Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes. Le préfet d'Occitanie est invité, mais pas le maire de Toulouse.

Formations, aides et hydrogène

Pour se dire quoi alors ? Parce que les occasions où les décideurs et les responsables politiques se rencontrent ne manquent pas. Régions et industrie de l'aéronautique ont en réalité bien plus de sujets en commun qu'on ne l'imagine. Dans son communiqué, le Gifas explique que "dans un contexte de rebond de l’aéronautique civile, les actions régionales conjointement avec celles du GIFAS sont nombreuses et se sont accélérées pour répondre aux grands défis de la filière". Comme l'Etat et ses ministres, il faut savoir recevoir et chouchouter les patrons des régions dont les compétences économiques intéressent au premier chef les industries.

Il y a les aides financières d'abord, en Occitanie un plan de relance de l'aéro-spatial de 110 millions d'euros présenté l'été dernier en complément du plan national de 15 milliards d'euros. On peut aussi citer le fonds d'investissement créé cet automne pour permettre d'entrer au capital de PME et ETI de la filière, ou encore cette future agence régionale des investissements stratégiques qui aura pour mission de relocaliser, rapatrier les activités et donc les emplois.

C'est surtout en matière de formations que les acteurs de l'aéronautique ont tout à gagner auprès des régions dont c'est le pré-carré. "Ca va servir à mieux connaitre les besoins de la filière pour mieux flécher les financements", résume Christophe Meyruey, le délégué général de l'UIMM Occitanie. Les régions ont en effet une mission dans la promotion des métiers dans les lycées ainsi que sur le financement des plans d'insertion des demandeurs d'emploi.

Enfin, il s'agira d'évoquer l'avenir. Décarbonation, aviation durable, avion vert, les régions ont un rôle à jouer. En Occitanie, il est un dossier qui tient beaucoup à cœur de Carole Delga, c'est l'hydrogène vert, en lien direct avec certains acteurs de l'aéronautique : Airbus, Safran ou Liebherr. La région Occitanie y consacre une enveloppe de 150 millions d'euros.