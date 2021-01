Aérospatiale : 1.600 emplois perdus en Nouvelle-Aquitaine entre janvier et septembre 2020

La filière aérospatiale a perdu 5.800 emplois entre janvier et septembre 2020 en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. En Nouvelle-Aquitaine, on dénombre 1.600 emplois en moins. L'Insee a publié ce vendredi une étude sur la filière dans le Grand Sud-Ouest.

La filière aéronautique et spatiale a perdu 5.800 salariés dans le Grand Sud-Ouest entre janvier et septembre 2020. L'Institut national de la statistique et des études économiques publie, ce vendredi 22 janvier 2021, un sombre bilan 2020 de la filière aérospatiale en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. L'étude de l'Insee couvre la période de janvier à septembre de l'année dernière. Les effectifs salariés, hors intérimaires, sont en chute depuis janvier.

En Occitanie, la baisse est plus marquée (- 3,8 %), soit une perte de 4.200 salariés. En Nouvelle-Aquitaine, la baisse est un peu moins forte (- 3,4 %), soit une perte de 1.600 salariés. Dans le détail, si l'on tient compte du nombre d'emplois lié à la filière dans chaque département, le Lot est le département le plus touché du Grand Sud-Ouest tandis que la Gironde et la Vienne sont les plus épargnés (- 2,4 % et - 2,6 %).

En Nouvelle-Aquitaine, sur les neuf premiers mois de 2020, l’emploi chute de 3,4 % dans la filière aérospatiale (soit - 1.600 salariés). - Insee

Dernière information relevée par l'Insee, si les emplois restent stables chez les donneurs d'ordre, les sous-traitants sont les plus touchés par cette crise. On a observé une baisse d'effectifs plus forte dans les PME et les entreprises intermédiaires que dans les grandes entreprises. La métallurgie et les activités tertiaires sont largement concernés par ces disparitions d'emploi tandis que la maintenance et la construction aéronautique résistent mieux.

Au début de ce mois de janvier, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales affirmait de son côté que, dans cette crise historique subie par la filière, 30.000 emplois ont été supprimés, mais que 30.000 autres, menacés, ont finalement été sauvés.