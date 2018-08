Méautis, France

Selon la Confédération paysanne : "les révélations sur la situation du site de Méautis ainsi que l'usine de Carhaix illustre le mirage de l'exportation 3 ans après la fin des quotas". Le syndicat agricole qui affirme que le marché laitier est aujourd'hui engorgé, que la consommation de lait diminue et que les prix chutent.

A Méautis, la chaîne de production de lait pour enfant dans l'usine des Maîtres Laitiers du Cotentin est à l'arrêt depuis un mois. Selon la direction il s'agit d'un problème technique qui entraîne des dépôts détectés par le client chinois Synutra. Problème qui n'a toujours pas été réglé. Le contrat de livraison de près de 700 millions de briquettes de lait par an signé pour 10 ans est donc à l'arrêt tout juste 1 an après les premiers envois vers la Chine.

Mais au final ce qui se passe à Méautis n'étonne pas beaucoup le manchois Yves Sauvaget, de la Confédération Paysanne. Et il va plus loin selon lui les raisons du problème technique invoquées par Les Maîtres Laitiers du Cotentin ne sont pas les bonnes : "on nous ment, j'ai peine à croire que pour un problème comme celui là on arrête toute une chaîne de production, des gens compétents auraient pu résoudre ce problème au lieu de stopper toute la chaîne. Je pense que le souci est financier et que le groupe chinois Synutra n'est pas viable"

Depuis le début de cette affaire, les Maîtres Laitiers du Cotentin parlent d'un problème technique et ne souhaitent pas réagir.