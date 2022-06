Affaire des sous-marins français : l'Australie va dédommager Naval Group

L'Australie va dédommager l'industriel Naval Group, filiale de Thalès après la rupture sans préavis du contrat l'achat de sous-marins français en septembre dernier. 555 millions d'euros seront versés alors que le contrat portait sur douze sous-marins français pour un montant de 55 milliards. L'Australie avait finalement préféré des sous-marins nucléaires américains ou britanniques et la rupture de ce contrat avait provoqué une crise diplomatique entre Canberra et Paris.

Un accord jugé "équitable" côté français

C'est le premier ministre australien, Anthony Albanese qui a annoncé ce dédommagement à l'occasion d'une conférence de presse. Il parle d'un "règlement juste et équitable" qui "fait suite à des discussions avec le président Macron" qu'il "remercie pour ces discussions et la manière cordiale qui permettent de rétablir de meilleures relations entre l'Australie et la France".

Dans un tweet publié ce samedi matin, le nouveau ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, annonce qu'il rencontrera "à sa demande, le ministre de la défense" australien. "Nous devons regarder vers l'avenir et reconstruire la coopération sur de nouvelles bases" écrit-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



