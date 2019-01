Affaire Naomi Musenga : une formation d'un an pour les opérateurs du Samu

Un an après la mort de Naomi Musenga que le Samu avait refusé de prendre immédiatement en charge à Strasbourg, une formation d'une année sera mise en place à partir du 1er septembre pour les assistants de régulation médicale, a annoncé ce vendredi la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

Plus jamais ça ? Naomi Musenga est décédée à 22 ans le 29 décembre 2017 des conséquences d'une "intoxication au paracétamol absorbé par automédication sur plusieurs jours", selon les éléments médicaux de l'enquête.

L'Inspection générale des affaires sociales (Igas) avait pointé un retard de "près de 2h20" dans sa prise en charge, après un premier appel qui n'avait pas été pris au sérieux par une opératrice du Samu du Bas-Rhin.

Formation d'un an pour les opérateurs du Samu

Alors que les parents de Naomi Musenga appellent dans Le Parisien de vendredi à une réorganisation des secours par une loi portant son nom, la ministre de la Santé a assuré avoir "mis en oeuvre la totalité des actions (...) programmées" depuis ce drame.

"Nous allons créer un diplôme pour les assistants de régulation médicale (opérateurs du Samu, NDLR) qui sera opérationnel le 1er septembre 2019", a précisé Agnès Buzyn sur franceinfo.

Ce diplôme sera délivré à l'issue d'une "formation d'un an avec plus de 1.400 heures de cours à la fois théoriques et pratiques", a-t-elle ajouté.

Numéro d'urgence unique ?

La ministre a aussi "demandé à tous les Samus de France d'harmoniser leurs procédures pour le traitement des appels".

Agnès Buzyn a confirmé "travailler" sur "un numéro d'appel simplifié", alors que plusieurs numéros d'urgence coexistent - 112 (européen), 15 (Samu), 17 (police), 18 (pompiers), 114 (sourds et malentendants)...

Mais elle n'a pas tranché la question d'un "numéro unique".