Affaire Seafrance : un non-lieu, dix ans après, pour Eric Vercoutre

A Calais, après dix ans de procédure, la justice vient de prononcer un non-lieu concernant l’affaire Seafrance. A l’époque de la liquidation de la compagnie maritime, les représentants du Syndicat Maritime Nord –CFDT avaient été mis en examen, entre autres, pour "escroquerie en bande organisée" et "abus de confiance", ou encore "usage de faux en écriture" et "corruption active".

"C'est juste un dû, car Didier Capelle et moi-même, nous savions très bien que nous étions innocents, réagit Eric Vercoutre à cette décision que le parquet n'a pas contesté. C'était un montage qui avait été fait par l'Etat et la SNCF, l'actionnaire de Seafrance. Nous avons été salis et traités de mafiosos. On voulait nous mettre des choses sur le dos pour faire fermer Seafrance."

Garde à vue et perquisitions

La liste des motifs de mise en examen était longue contre Didier Capelle -décédé depuis- et Eric Vercoutre, qui avaient passé 48 heures en garde à vue et subit plusieurs perquisitions. Finalement, la justice abandonne les poursuites, ce qui soulage celui qui est toujours patron du Syndicat maritime nord.

Le dossier de la liquidation de Seafrance est définitivement clos. © Maxppp - Sébastien Jarry

Mais Eric Vercoutre nourrit des regrets, concernant l’aventure de la coopérative MyferryLink : "Si la SNCF avait été beaucoup plus claire avec nous, alors qu'on gagnait de l'argent, on aurait peut-être pu, tout de suite, mettre la Scop en place, sans avoir besoin d'Eurotunnel."

Un combat très dur

"C'est un combat qui a été dur à mener et il a laissé beaucoup de traces chez les gens, vu le nombre de licenciements. Malheureusement, avec les accusations mensongères, on passait plutôt pour des syndicalistes véreux alors que nous défendions le pain de plusieurs milliers de personnes à Calais".

"On avait 1.200 des 1.600 salariés de Seafrance syndiqués chez nous, c'était une force. Ces gens-là sont toujours restés derrière nous, avec nous. Rien que pour eux, je recommencerais la bataille".

Plus beaucoup de marins français

A l'époque, certains prédisaient le maintien d’une seule compagnie et de quelques bateaux sur le transmanche avec Douvres. Mais Eric Vecoutre fait le constat qu’aujourd'hui, à Calais, il y a trois compagnies… mais avec bien peu de marins français.