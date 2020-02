Affichée 945.000 euros pour un 30 m² à Paris, une annonce immobilière fait polémique

Vend appartement à Paris, 30 m², près d'1 million d'euros dans le VIIe arrondissement de Paris. C'est bien l'annonce immobilière qui était visible sur internet jusqu'à ce jeudi. L'agent immobilier, en charge de la vente, a dû retirer l'annonce après avoir reçu de nombreux messages.

"Vous n'avez pas honte de vendre à ce prix-là" pouvait-on lire sous l'annonce, accompagnée d'insultes et des messages de haines. Pour lui, c'est sa cliente qui a fixé ce prix de 945.000 euros pour ce studio car ses voisins avaient vendu à ce prix-là. C'est pourquoi elle voulait vendre à ce prix. Au mètre carré, il atteint tout de même 31.500 euros. L'appartement offre une vue sur la tour Eiffel mais il faut se pencher un peu pour la voir. Un prix déraisonnable pour l'agent immobilier

Jusqu'à 37.000 euros le mètre carré parfois dans la capitale

Ce n'est pas une exception à Paris, il y a de nombreux exemples comme celui-là. Sur le site du Bon coin par exemple, on peut trouver un appartement de 5 pièces, situé dans le XVe arrondissement, 106 m², pour 1.390.000 euros, ce qui fait plus de 13.000 euros au mètre carré. Dans le VIIe, vue tour Eiffel, vous avez pour 4 millions d'euros un appartement de 180 m², soit plus de 22.000 euros au mètre carré.

Enfin dernier exemple, avenue Montaigne dans le VIIIe arrondissement, on peut trouver notamment un 4 pièces de 192 m² pour 7 millions d'euros. Ce qui fait près de 37.000 euros au mètre carré.

On est loin de la moyenne des 10.000 euros au mètre carré à Paris. Les prix grimpent même avenue Montaigne, le prix grimpe même jusqu'à 22.500 euros au mètre carré.