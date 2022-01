Des dessins simples, une esthétique rétro, des couleurs pastels et le bonheur des expressions bourguignonnes. Voila qui fait le succès de "We love Bourgogne". Cette société d'édition de Dijon a vendu pour 30 mille euros d'affiches et de cartes postales et compte doubler la mise en 2022

Affiches et cartes postales rétro : "We love Bourgogne" veut doubler ses ventes en 2022

On craque tous pour la mode vintage, l'esthétique délicieusement rétro des vieilles affiches style années 30. "We love Bourgogne" l'a bien compris et surfe sur cette vague pour éditer des cartes et des affiches qui vantent les lieux et le patrimoine bourguignon.

Des couleurs pastels pour mettre en scène le Clos de Vougeot, la place du Bareuzai à Dijon, l'ours Pompom... Vous avez peut être déjà croisé ces affiches dans des magasins en Côte -d'Or ou même comme éléments de déco dans des restaurants. "We love Bourgogne" en a lancé toute une série en mai dernier, et depuis sans mauvais jeu de mots, ça cartonne ! La petite société vient d'embaucher un quatrième salarié pour assurer des envois dans toute la France. "En ce début janvier 2022, on est dans la période creuse avec un à deux envois par jour, mais au mois de décembre c'etait 30 par jour" sourit Karen Patouillet , la dirigeante de cette maison d'édition.

Karen Patouillet dirige une agence de communication et a initié "We love Bourgogne" © Radio France - Olivier Estran

Doubler le chiffre d'affaires

"Depuis le moi de mai dernier, on a réalisé avec cette activité 30 mille euros de chiffre d'affaires et on compte bien doubler nos ventes en 2022 et en faire une activité rentable."

"On vend nos affiches 25 euros, le best seller , c'est "Nevers For Ever !" , suivie de près par "50 nuances de Red" que nous avons ré-édité et qui plait beaucoup au monde viticole. On travaille avec des lieux emblématiques de Bourgogne. on a une commande pour le restaurant Bernard Loiseau à Saulieu ou différents offices de Tourisme."

L'affiche Clos de Vougeot - DR

"On expédie nos commandes dans toute la France, je vois des envois partir pour Brest, Marseille ou Lyon. Je dirai que la moitié de notre production se vend maintenant en dehors de la Bourgogne. On a fait aussi des cartes postales avec des expressions Bourguignonnes comme "Dégnapper !" "Gaugé", "J'y fais " ou alors "Vin Dieu" qui est visiblement la favorite. Tout cela est parti de la demande d'internautes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on peut toujours nous soumettre des idées."

Cartes sur un présentoir en librairie © Radio France - Olivier Estran

Impression à la demande et colis recyclés

"On ne travaille pas avec de gros stocks, on imprime nos affiches à la demande en travaillant avec un imprimeur de Saint Apollinaire. Et pour les envois, on vient de se mettre au carton recyclé, on récupère de grands cartons chez les commerçants voisins et on les réutilise. On met d'ailleurs un petit mot dans notre envoi pour expliquer notre démarche. C'est écologique et économique et cela permet de miser plus sur la protection des affiches et le papier bulles."

Le best seller ! - DR

"We love Bourgogne" est hébergé au sein de l'Agence 24 , à Dijon