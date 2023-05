Affiches, livres, goodies : le premier imprimeur indépendant pour les professionnels est toulousain

La région toulousaine regorge de pépites et d'entreprises qui réussissent. PrintOclock e st l'une d'entre elles. Cette imprimerie, située route de Seysses à Toulouse, est le premier imprimeur indépendant pour les professionnels en France. Son fondateur, Antoine Roux, était l'invité de France Bleu Occitanie ce jeudi 11 mai, à 7h15 dans la chronique "La Nouvelle éco".

ⓘ Publicité

loading

Printoclock fête ses 15 ans en 2023. "Notre centre de production est à Toulouse, on y produit 90% de nos objets, le reste (goodies) est en partie en France et en Europe", explique Antoine Roux. Face à l'augmentation du prix de l'énergie, l'entreprise a du augmenter ses tarifs auprès de ses clients, qui commandent du coup un peu moins. Mais l'entreprise va bien "car nous sommes positionnés sur des petits et moyens tirages, on s'adresse aux commerçants, aux PME".

L'entreprise recrute 10 personnes en CDI cette année, notamment des chargés de clientèle. Pour postuler et voir les annonces, c'est par ici .