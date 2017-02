Affluence mais bilan mitigé dans les commerces du Nord Franche-Comté pour les derniers jours des soldes d'hiver

Soleil aidant, il y a beaucoup de monde dans les magasins du Nord Franche-Comté pour les derniers jours des soldes d'hiver 2017. De quoi doper un peu les ventes , alors que les premiers échos font état d'un bilan assez mitigé pour les commerçants.

Il n'est pas midi et déjà ce samedi le parking d'un magasin de chaussures à Valdoie est rempli au trois quarts. "Ce n'est pas comme ça tous les samedis, là on voit que c'est la fin des soldes", explique Gregory Grosdidier, le responsable. Ici, comme dans les centres villes de Belfort, Montbéliard ou Héricourt, les clients sont nombreux à venir profiter des derniers jours et du dernier week-end des soldes d'hiver 2017. "Ça rattrape un peu le bilan mitigé des quinze premiers jours", annonce Magalie Vinaise qui gère une boutique de vêtements dans l'Avenue Jean Jaurès à Belfort. Après le début des soldes le 11 janvier les commerçants se sont effectivement retrouvés un peu seuls dans leurs magasins. Les trottoirs gelés, la neige, et les températures négatives n'ont pas incité les clients à se rendre en ville.

Achats en hausse pour les derniers jours

Ce week-end, et notamment samedi, il y avait davantage de monde. "Dès qu'il y a un rayon de soleil, les gens sortent et ça se ressent partout", estime Marie José Fleury, commerçants dans le Faubourg de Montbéliard à Belfort et présidente de l'association des commerçants des Vitrines de Belfort. Á Valdoie les clients ressortent en moyenne avec deux paires de chaussures ce samedi. Des achats deux fois plus nombreux qu'en temps normal. Céline par exemple vient de trouver de chaussures pour son mariage. Elle affiche un large sourire, tout comme ces réfugiés afghans, heureux de trouver des baskets à bas prix. "On arrive même à lire les étiquettes, on progresse en Français, et maintenant on sait même qu'il y a des soldes en France", sourit l'un d'entre eux.

L'élection présidentielle influence les soldes

Une bouffée d'air frais (mais un peu plus chaud quand même !) pour les commerçants qui en plus de la neige pâtissent de l'année d'élections. "_C'est comme cela à chaque présidentielle, les gens sont plus attentistes, la consommation baissent toujours un peu même dans nos boutique_s", explique Marie José Fleury qui confirme le ressenti d'autres commerçants. "On sera donc sur un bilan mitigé pour ces soldes, mais ce sera certainement comme ça dans toute la France". Lors des derniers soldes d'été à Belfort les ventes de vêtements et de chaussures avaient augmenté de 3 à 10% selon les enseignes.

