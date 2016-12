Le bar-restaurant "La Casa Pépé" baisse le rideau, fin d'une institution à Agde

Le bar-restaurant "La Casa Pépé", en plein centre-ville d'Agde, baisse définitivement le rideau. Aimé Catanzano, 76 ans et sa femme Danielle, 74 ans, partent à la retraite. Faute de repreneur, l'établissement ne sera plus qu'un souvenir.

Des générations d'Agathois ont fréquenté La Casa Pépé. Les derniers propriétaires : Aimé et Danielle ont tenu le bar 33 ans.

Mais La Casa Pépé, c'était aussi un fameux restaurant ! Les bouillabaisses de Danielle, ses zarzuelas sans oublier son turbot farci aux coquilles Saint-Jacques étaient réputés comme les meilleurs à des kilomètres à la ronde. Il faut dire que le couple savait choisir les ingrédients...

Avant de se convertir, à la quarantaine, en patrons de bar-restaurant, Aimé était pêcheur et Danielle, poissonnière !

Aimé a même déposé la marque "Maracon-Agde" qui, assène-t-il, est bien meilleure que la macaronade de Sète cuisinée à quelques encâblures de La Casa Pépé.

Mais à La Casa Pépé, on ne faisait pas que boire et manger : ce fût un temps le repaire des rugbymen agathois....et l'ambiance était au rendez-vous

La Casa Pépé, repaire des rugbymen agathois

"On a eu trois fils...et une fille : La Casa Pépé"

Aimé et Danielle sortent par la grande porte

Aimé et Danielle Catanzano quittent La Casa Pépé , le coeur et la tête pleins de souvenirs . Mais l'aventure n'est pas complètement terminée : Aimé a déjà noirci 400 pages d'anecdotes, de joies et de peines vécues dans ce bar-restaurant . Il a déjà le titre de son livre : "Le confesionnal" !