Le parc Walibi sud-ouest et le nouveau parc Aqualand d'Agen recherchent 300 personnes pour leurs emplois saisonniers d'avril à novembre, essentiellement pour faire fonctionner les attractions et les restaurants. Les contrats proposés sont de 24 heures par semaine.

Agen, France

Le parc Walibi d'Agen a besoin d’environ 200 saisonniers pour fonctionner du samedi 21 avril jusqu'à début-novembre, et le nouveau parc Aqualand propose également une centaine d'emplois à partir du 23 juin et jusqu'à la mi-septembre.

Les saisonniers recrutés travailleront sur des contrats de 24 heures par semaine, mais les horaires seront réduits en début de saison (en avril, Walibi n'ouvre que les week-end) et plus chargés en juillet-août.

Les candidats peuvent postuler par mail à Jobs@parcagen.fr et consulter les postes à pourvoir sur le site de Walibi sud-ouest.

Les deux parcs cherchent essentiellement des opérateurs pour les 22 attractions et les spectacles, mais aussi pour les quatre restaurants rapides et le restaurant classique : accueil, réception, service, entretien, caisse, etc.

Certaines offres exigent davantage de qualifications : maître-nageur, surveillant de baignade, cuisinier, secouriste, et même un animateur pour le spectacle des otaries !

Walibi a battu son record de fréquentation en 2017 avec près de 300.000 visiteurs.