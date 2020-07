Agence Bacarrère à Souprosse

L'agence Bacarrère est à la fois une agence de voyages et un réseau de cars. L'entreprise vit une reprise difficile depuis le confinement. Dominique Bibes, le directeur, note une très forte diminution de l'activité dans ses deux cœurs de métiers. Seulement 25% des trajets habituels sont effectués actuellement par rapport aux années précédentes. Beaucoup moins d'enfants sont inscrits dans les centres loisirs de loisirs cette année donc le nombre de cars utiles est beaucoup moins important. Pour le reste des habitués, ce sont plutôt des gens du "3ème âge" qui craignent particulièrement la maladie et annulent donc leurs trajets.

Du côté de l'agence de voyages, là non plus, ce n'est pas la joie. Toutes les destinations à l'étranger comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal n'ont pas la cote cette année toujours à cause du Covid-19. Ce sont plutôt les régions françaises qui sont privilégiées comme l'Auvergne ou la Camargue mais les départs sont prévus au plus tôt en septembre.

Dominique Bibes, le directeur de l'Agence Bacarrère, reste tout de même confiant pour la suite et espère un retour à une activité plus normale début 2021.