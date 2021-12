Des agents publics de Frontignan en grève pour dénoncer une détérioration de leurs conditions de travail

Ce mercredi 1er décembre 2021, les 600 agents publics de la ville de Frontignan sont appelés à la grève. La CGT, la CFDT et FO dénoncent la manière dont va être appliquée la réforme des 1.607 heures et une restriction du paiement des heures supplémentaires.

Réunis en intersyndicale, la CGT, la CFDT et FO appellent les 600 agents publics de Frontignan (Hérault) à faire grève, ce mercredi 1er décembre 2021. Les syndicats dénoncent la manière dont va être mise en place la réforme nationale des 1.607 heures. Ils demandent également des explications quant à la restriction du paiement des heures supplémentaires.

Prendre en compte la "pénibilité" du travail

À partir du 1er janvier 2022, tous les agents publics de France doivent travailler 1.607 heures par an, avec l'entrée en vigueur de la réforme de la fonction publique. À Frontignan, ils travaillent, actuellement, 1.577 heures par an. D'ici un mois, ils vont donc travailler 30 heures de plus par an, soit une quinzaine de minutes de plus par jour, et ce, sans revalorisation salariale (c'est ce que dit la loi). C'est peu, mais c'est symbolique pour les syndicats.

Et surtout, ils réclament, comme c'est prévu dans la loi, une dérogation pour les métiers "pénibles". Âgé de 46 ans, Fédéric Hellix a déjà des problèmes de genou à cause de son métier. Il est agent technique depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire qu'il réalise différents travaux pour la Ville (maçonnerie, peinture, plomberie, etc). "Nous sommes amenés à monter sur des échafaudages, à ramper, à manipuler des charges lourdes ou des produits toxiques, énumère-t-il. Forcément, je n'ai pas envie de travailler plus."

Moi aussi je suis contre cette réforme - Michel Arrouy, le maire de Frontignan

D'autant plus que, pour certains, la charge de travail s'est alourdie. Isabelle* est animatrice en maternelle. Pendant la cantine, elle a, à sa charge, deux fois plus d'enfants qu'au début de sa carrière. "Et ça demande une très grande attention, car c'est nous qui en sommes responsables et les parents nous font confiance, explique-t-elle. Alors oui, on est fonctionnaire, on a la stabilité de l'emploi, etc. Mais il nous faut une reconnaissance financière!"

Julien Gonzales, secrétaire général de la CGT des territoriaux de Frontignan, est inquiet. Ses collègues sont déjà usés. "Ça conduit à des arrêts de travail et des départs à la retraite de plus en précoces", précise-t-il. Michel Arrouy, le maire de Frontignan affirme que les syndicats n'ont jamais demandé de dérogation pour les métiers pénibles. "Moi aussi je suis contre cette réforme, assure-t-il. Mais la loi est là, il faut l'appliquer. Pour les dérogations, encore faut-il qu'on ouvre le débat." Il se dit prêt à le faire dès aujourd'hui pour régler cette question avant la date butoir du 31 décembre 2021.

Les syndicats réclament, comme c'est prévu dans la loi, une dérogation pour les métiers "pénibles" Copier

Une restriction du paiement des heures supplémentaires

Par ailleurs, les syndicats s'inquiètent que, depuis le printemps, le plafond des heures supplémentaires payées est passé de 25 à 10 heures par an. Certains agents comptaient sur ces heures pour boucler leur fin de mois. C'est le cas de Lisa, animatrice scolaire en école élémentaire à Frontignan. Elle gagne 1.300 euros par mois. "Je vais être honnête avec vous, sans l'aide de la famille, ça serait compliqué, avoue-t-elle. J'ai travaillé pendant les élections pour gagner 200-300 euros de plus pour faire les cadeaux de Noël de mes deux enfants. Certains collègues sont partis dans le privé. Je vais peut-être faire la même chose, pour seulement vivre, et arrêter de survivre."

Pour Lisa, animatrice scolaire en maternelle, ces heures supplémentaires payées étaient un réel complément de revenu Copier

La mairie explique que cette règle a été votée en comité technique en 2010 mais qu'elle n'a pas toujours été correctement appliquée. Un tour de vis a été donné au printemps. Michel Arrouy, le maire de la commune, promet que le débat est également ouvert.

*Le prénom a été changé