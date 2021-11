Agents de la propreté public en grève contre l'augmentation du temps de travail

Ils nettoient les rues, vident les corbeilles, ramassent les seringues ou les fientes de pigeons et débroussaillent les bas-côtés. Les agents de la propreté public de Saint-Nazaire et de la CARENE se sont mobilisés le week-end dernier contre l'augmentation du temps de travail votée par les députés et qui doit entrer en vigueur en janvier prochain pour tous les agents territoriaux sauf pour ceux dont le métier est reconnu comme pénible. Pour la CGT, pas de doute, les agents de la propreté entrent dans cette catégorie avec de nombreuses pathologies du dos, des bras et des épaules à déplorer.

Les élus refusent cette reconnaissance pour l'instant et s'organisent en groupe de travail pour plancher sur le sujet. Leur réponse n'est pas prévue pas avant le mois de juin 2022. Beaucoup trop tard pour le syndicat qui cite l'exemple d'autres collectivités qui n'ont pas attendu pour reconnaître la pénibilité du travail des agents de la propreté.

les usagers appelés à déposer leurs sacs poubelles en centre-ville ou sur le front de mer le vendredi après-midi" - CGT

Ces agents ont fait grève le week-end du 6 et 7 novembre et "feront grève tous les week-end jusqu'à la fin de l'année 2022" prévient la CGT dans son communiqué. Le syndicat appelle par ailleurs les habitants à déposer leurs sacs poubelles bien fermés aux pieds des corbeilles le vendredi après-midi "_de préférence en centre-ville et sur le front de me_r" en solidarité avec les grévistes.