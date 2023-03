Agglomération grenobloise : fin de la grève des éboueurs

Les poubelles commençaient à être bien pleines sur les trottoirs de certaines communes de l'agglomération grenobloise. Depuis mardi, 10e journée d'action contre la réforme des retraites, un piquet de grève organisé par des agents de la Métropole empêchaient les camions-bennes transportant les ordures ménagères d'accéder à l'incinérateur d'Athanor, sur la commune de La Tronche. Les grévistes réclamaient l'abandon du recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, mais aussi une meilleure prise en compte de la pénibilité et une revalorisation de 15%. À côté de ces revendications portées au niveau national, les agents de la collectivité demandaient une prime de panier-repas pour les agents du matin. La direction a reçu des représentants du personnel ce jeudi matin, et une nouvelle réunion devrait avoir lieu dans le courant du mois d'avril. Le piquet de grève installé devant Athanor a été levé confirme la CGT, et la collecte des ordures ménagères devrait reprendre normalement ce vendredi matin.

