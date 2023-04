Agglomération grenobloise : le réseau M'Tag s'attaque à la fraude

Selon l'étude menée par un organisme indépendant, le taux de fraude sur le réseau M'Tag serait passé de 9,6% en 2019 à 13,2% en 2022, soit une augmentation de 3,6 points. En parallèle, on constate une baisse de la fréquentation sur les lignes : elle représente aujourd'hui 87% de celle de 2019. Selon l'étude citée par la direction du réseau de transport en commun, le taux de fraude serait le plus élevé sur la ligne D du tramway, suivie de la ligne de bus C2, et du tram A - qui est également la ligne la plus fréquentée du réseau avec 15,5 millions de voyages en 2022. Le total de cette fraude représenterait, selon les estimations, entre 4 et 5 millions de recettes en moins chaque année. Les verbalisations (61 euros si le règlement est effectué sur place, puis à partir de 86 euros en cas de majoration) ne permettent elles de recouvrer que 1,6 million d'euros...

Diversification des contrôles

M'Tag, par la voix de son directeur général Michaël Guthmuller a présenté ce lundi 27 mars son plan pour lutter contre la fraude. Le réseau mise d'abord sur la pédagogie auprès des usagers. Mais les contrôles également ont été renforcés : il y a aujourd'hui 85 agents de contrôle et de prévention, soit 10% de plus qu'en 2021.

Michaël Guthmuller, directeur général du réseau M'Tag © Radio France - Lionel Cariou

Mais Michaël Guthmuller souhaite aussi diversifier les contrôles. Ainsi des opérations "exhaustives" seront menées sur des lignes de façon très ponctuelle : l'idée étant de mobiliser l'ensemble des moyens de contrôle disponibles sur un seul axe avec au besoin le recours... aux élus ! La direction dit aussi réfléchir à la possibilité de recourir à des contrôleurs "en civil" afin de surprendre les contrevenants.

Faciliter le paiement

Le réseau M'Tag mise aussi sur la facilitation de l'achat des titres de transports pour faire diminuer la fraude. L'achat de billet est déjà possible par SMS. A l'automne prochain, il sera également possible de régler un ticket à l'unité avec sa carte bancaire, directement sur une borne, en utilisant le sans contact. Enfin dès l'été, une nouvelle application baptisée "Appli M" permettra d'acheter des titres de transports directement en ligne, et le téléphone lui-même servira de support - sans avoir besoin de carte. Cette nouvelle application remplacement le "Pass mobilité", voué à disparaître.