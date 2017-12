Un nouveau distributeur de fruits de mer installé à Agneaux

Par Lucie Thuillet, France Bleu Cotentin

Conchy Marée, entreprise de conchyliculture et de pêche de Pirou, avait innové en installant un distributeur d'huîtres et autres coquillages juste à coté de ses locaux à Pirou en septembre 2016. Elle vient d'en installer un second à Agneaux, à côté de Saint-Lô.