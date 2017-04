Agnès Grangé, déléguée du groupe La Poste en Nouvelle Aquitaine, invitée de France Bleu Gironde ce jeudi matin

C'est la patronne qui monte en Nouvelle Aquitaine. Agnès Grangé, la déléguée régionale du groupe La Poste en Nouvelle Aquitaine et inspiratrice du secteur du numérique à Bordeaux à travers la French Tech, es l'invitée de la matinale de France Bleu Gironde ce jeudi entre 8h et 8h30.

Agnés Grangé, 46 ans, a pris ses fonctions de Déléguée Régionale du groupe La Poste en Nouvelle-Aquitaine il y a un peu plus d'un an. Egalement vice-présidente du pôle numérique Digital Aquitaine, membre du bureau du Ceser et élue à la CCI, elle sera en direct de 8h à 8h30 ce jeudi sur France Bleu Gironde.

26 000 salariés sous sa coupe

Diplômée de l’ESG Paris, Agnès Grangé a effectué toute sa carrière à La Poste. Premier emploi dans le groupe à 22 ans. Elle travaille en Normandie puis Bretagne et Aquitaine. Elle participe notamment à la création de la Banque Postale. Aujourd'hui, elle est à la tête de 26 000 salariés auxquels il faut faire accepter la diversification d'activités : des facteurs qui font passer le code du permis de conduire, qui font des livraisons de médicaments et bientôt aident à remplir les déclarations d'impôts.

Chef de file de la French Tech à Bordeaux

Agnès Grangé s'est aussi engagée en faveur des nouveaux modèles économiques collaboratifs, de l'innovation et du numérique. Chef de file de la candidature French Tech de Bordeaux Métropole, elle est également vice-présidente du pôle régional digital Aquitaine dont elle est membre fondateur. Selon elle, "le numérique peut apporter de la valeur aux territoires et des emplois qualifiés. Le label French Tech doit doper l’écosystème local : 27 000 emplois, 7 300 entreprises dans la métropole bordelaise, autant que la filière bois ou aéronautique".