Avenir de la SAM : "nous travaillons à retrouver une histoire industrielle" dit Agnès Pannier-Runacher

En déplacement en Ariège et en Haute-Garonne ce vendredi 14 janvier, la ministre déléguée chargée de l'industrie s'est exprimée sur l'avenir des salariés de la SAM. Cette fonderie aveyronnaise a été placée en liquidation, ses 330 salariés demandent à l'Etat d'intervenir.

C'est au tour de la ministre déléguée à l'industrie de réagir sur les annonces gouvernementales faites aux salariés de la SAM. En déplacement en Ariège et en Haute-Garonne ce vendredi 14 janvier, Agnès Pannier-Runacher s'est voulu optimiste sur l'avenir des travailleurs aveyronnais.

Deux jours plus tôt, son ministre de tutelle avait fait plusieurs annonces pour les 333 salariés dont l'usine a été liquidée fin novembre. Bruno le Maire a reçu jeudi des représentants syndicaux. Près de 200 ouvriers étaient venus manifester sous ses fenêtres, à Bercy, venus en car depuis l'Aveyron.

Un reclassement ou un accompagnement vers la retraite selon les cas

Ces salariés qui occupent leur usine depuis plus de cinquante jours désormais ont obtenu plusieurs garanties de la part du Ministre de l'Economie pour régler leur situation : les salariés qui sont désormais à quelques trimestres de la retraire pourraient voir leur pension financée, grâce au fonds de reconversion pour la filière automobile.

"Bruno Le Maire a pu exprimer les derniers engagements de Renault en matière d'accompagnement financier et social. Il appartient maintenant aux organisations syndicales de les partager avec les salariés", a notamment déclaré sa ministre déléguée à l'industrie. La SAM avait pour seul client le groupe automobile, que les salariés accusent de les avoir abandonnés, en refusant de soutenir l'unique projet de reprise. Renaut se serait ainsi engagé à verser une indemnité transactionnelle de 25.000 euros par salarié qui réclamaient des primes supra-légales.

"En tout état de cause, je crois que le gouvernement a travaillé de manière déterminée pour faire en sorte que les salariés et des réponses pour leur faciliter leur rebond professionnel. C'est le premier point" a poursuivit Agnès Pannier-Runacher, en déplacement à Varilhes en Ariège. Les salariés licenciés se sont notamment vus proposer un maintien de leur salaire pendant 18 mois, à condition qu'ils suivent une formation.

_"Le deuxième point, c'est qu'_il y a un travail sur le bassin de Decazeville avec l'appui d'un cabinet conseil pour développer de l'emploi industriel". Comme son ministre de tutelle, qui évoquait lui "le dynamisme du bassin", elle évoque "200 emplois industriels" dans un rayon de "moins de 20 kilomètres de la SAM" - des emplois qui seraient "non pourvus et qui peuvent être des points d'intérêt pour les salariés de la SAM". Ces offres d'emplois seront présentées dans les prochaines semaines aux salariés, à Figeac le 2 8 janvier et à Decazeville le 17 février.

Vers une reprise de la SAM ?

Difficile de savoir dans quel secteur exactement mais la ministre a également confirmé que des implantations de projets industriels seraient à l'étude dans le bassin decazevillois.

"Nous regardons ce qui peut être fait en matière de réindustrialisation du site. Ce ne sera pas nécessairement sur des activités similaires, mais c'est un site industriel. Il y a du savoir-faire industriel. Il y a une histoire industrielle. Ce sont des ingrédients utiles pour d'éventuels repreneurs qui pourraient être intéressés par ce site", a expliqué Agnès Pannier-Runacher. Une chose est certaine : la fonderie de pièces moteurs ne sera plus l'activité du site decazevillois. La seule offre de reprise en ce sens n'a pas été retenue.