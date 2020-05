Agnès Pannier-Runacher veut "installer l'habitude" du masque textile

La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie Agnès Pannier-Runacher était l'invitée de France Bleu Sud Lorraine. L'occasion de dire qu'il y a un avenir pour le masque textile dans les Vosges et une place plus grande pour le "fabriqué en France" après la crise.

C'est l'une des questions que se posent les acteurs de la filière textile dans les Vosges : faudra-t-il encore produire des masques dans les mois et les années à venir alors que 300.000 masques sortent des chaînes vosgiennes chaque semaine ? "Nous espérons pouvoir installer cette habitude du masque textile" leur répond Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, invitée de France Bleu Sud Lorraine ce vendredi 15 mai. La réaction du textile vosgien a montré qu'on savait "mobiliser une filière textile que l'on pensait exsangue" :

"C'est un très bel exemple d'industrialisation puisque ces masques textiles ont des propriétés de filtration très importantes qui assurent la protection des porteurs de ces masques."

Agnès Pannier-Runacher qui est revenue sur le contrat signé par l'Etat avec BB Distribe à Laval-sur-Vologne pour la fabrication de masques sanitaires , chirurgicaux et FFP2 :

"Nous soutenons les entreprises et les sollicitons pour mettre en place des lignes de production. Une fois qu'elles ont fait le choix de cette transformation d'activité, nous les sécurisons avec des commandes d'Etat. On passe des commandes jusqu'à la fin de l'année. Une décision utile au pays et utile aux entreprises".

Accepter que le "fabriqué en France" peut être plus cher

Le recours au "fabriqué en France" peut-il survivre à la crise quand tous les échanges commerciaux internationaux seront de nouveau possibles ? La secrétaire d'Etat veut y croire :

"Je l'espère mais il faudra dans ces nouvelles pratiques de consommations accepter qu'il y aura un prix un peu supérieur pour le "made in France" mais qui correspondra à une empreinte environnementale meilleure et des conditions de travail qui sont garanties à un haut niveau d'exigence."

Agnès Pannier-Runacher qui réunit ce vendredi la filière textile, mode et luxe pour parler de la relocalisation de l'activité en France. Si la secrétaire d'Etat reconnaît que le champ est ouvert pour le secteur du luxe, il faut aussi "ouvrir ça à des productions accessibles au grand public" :

"Comment valoriser le fabriqué en France ? Comment attirer une clientèle ? Ce ne sera pas l'essentiel du marché mais il faut arriver à vendre un supplément de qualité ou un supplément d'âme."