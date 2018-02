En pleine négociations commerciales annuelles sur les prix, les agriculteurs bretons sont mobilisés dans plusieurs supermarchés de la région. Ils mènent des opérations de contrôles des prix et dénoncent les engagements non tenus de la grande distribution.

Bretagne, France

"Les mercredis des négociations commerciales", c'est le nom de l'opération menée par la FRSEA. Les agriculteurs bretons se mobilisent, avec des opérations de contrôles des prix, notamment à Landerneau et Châteaulin (Finistère) et dans le Géant de Rennes. Ils sont une vingtaine de membres de la FDSEA 35 et des JA mobilisés dans ce dernier supermarché.

Action des #agriculteurs@FNSEA et @JeunesAgri au Géant de #Rennes. Les produits avec origine indéterminée ou prix trop bas sont retirés des rayons. #EGA GMS pic.twitter.com/kqReVsccWK — FB Armorique (@bleuarmorique) February 7, 2018

Les agriculteurs ont retiré des rayons les produits avec les promotions importantes (un acheté = un gratuit), et rappellent que la grande distribution s'était engagée à offrir de meilleurs prix pendant les Etats généraux de l'alimentation, qui ont inspiré un projet de loi qui sera voté dans les prochains mois.

Dialogue entre un producteur de viande et le directeur du Géant de Rennes © Radio France - Brigitte Hug

"Promotions scandaleuses et baisses de prix"

Ils dénoncent "les promotions scandaleuses", et des négociations plus que tendues. Selon eux, les grandes surfaces exigent "des baisses de prix de moins 10% à moins 20%". Au passage, ils profitent de ces actions pour s'en prendre "aux erreurs et fraudes d'étiquettage" (...) avec l'exemple du porc espagnol vendu comme "viande bovine française". Les agriculteurs demandent à la grande distribution de respecter la charte qu'ils ont signé en décembre.

Le temps des explications est venu! Action interrégionale @FRSEA_Bretagne@FRSEA_PDL@JABretagne@JApaysdelaloire pour que la charte des bonnes conduites soit enfin appliquée par les acteurs de la distribution pic.twitter.com/qn8939P18C — FDSEA du Morbihan (@FDSEA56) February 6, 2018

Dans les Côtes-d'Armor, les agriculteurs ont commencé par déverser des gravats devant les Intermarchés de St-Agathon et Taden (près de Dinan), avant de se rendre devant les magasins Carrefour de Quévert et Guingamp.