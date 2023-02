Agriculture : à l'appel de plusieurs syndicats, les producteurs d'œufs suspendent les livraisons en Bretagne

"Certaines entreprises sont au bout du rouleau et son prêtes à jeter l'éponge", explique Patrick Hamon, éleveur de poules pondeuses et responsable œuf à la FDSEA des Côtes-d'Armor. Jeudi 2 et vendredi 3 février, les producteurs d'œufs bretons sont appelés à cesser leurs livraisons à l'appel de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles (FRSEA) et des Jeunes agriculteurs (JA) deux syndicats.

Au cœur de leur colère, le prix des œufs qui reste stable, alors que le charges augmentent. "Tout le monde autour de nous a augmenté ses prix de 10 à 20% et nous on devrait se taire ?", s'interroge Patrick Hamon. Le prix de l'énergie grève également les comptes des exploitations.

Des producteurs "complètement à bout"

Les syndicats réclament donc une hausse de 10% du prix des œufs, soit 1 centime par œuf vendu. "Là je gagne moins que mes salariés, explique Patrick Hamon, autour de nous on voit des industriels n'ont pas un petit salaire alors qu'ils n'investissent pas leur argent personnel."

Pour les syndicats, ces deux jours de cessation de livraison des œufs doivent servir de coup de semonce. Ils menacent d'actions plus dures s'ils ne sont pas entendus. D'autant que la base gronde : "Ils sont complètement à bout. On redoute que la filière œuf disparaisse de la Bretagne."

La Bretagne est la principale région productrice d'œufs en France. Les Côtes-d'Armor représentent à elles seules 22% de la production nationale.