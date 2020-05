Agriculture corse : les travailleurs saisonniers étrangers font cruellement défaut

L'annonce du ministre de l'Intérieur a été accueillie avec soulagement par de nombreux agriculteurs à l'aube de la saison des récoltes. Du fait des restrictions aux frontières imposées par la crise sanitaire, beaucoup font face en effet à une pénurie de main d'oeuvre, que l'appel aux personnes au chômage partiel n'a que très partiellement atténuée.

C'est le cas d'Augustin Pepe, maraîcher à Borgu. Il manque de bras pour ramasser les tomates, concombres, courgettes et aubergines de son exploitation. "Jusqu'à une tonne et demie de tomates récoltées chaque jour. C'est un travail pénible, mais qui réclame aussi une certaine technicité", confie Augustin Pepe.

La récolte en elle-même ne représente que 20 % du travail. Ensuite il faut attacher, effeuiller, ébourgeonner, c'est un travail hyper technique

Augustin Pepe dans l'une des serres de son exploitation à Borgu © Radio France - Maxime Becmeur

Augustin Pepe embauche d'ordinaire des Marocains et des Roumains, mais cette année, surpris par la fermeture des frontières, il n'a pu compter que sur deux saisonniers restés sur place, et a dû faire appel à des néophytes, des gens dont ce n'est pas le métier. Or l'expérience n'a pas été concluante, tant s'en faut. "La récolte en elle-même ne représente que 20 % du travail, explique le maraîcher. Ensuite il faut attacher, effeuiller, ébourgeonner, c'est un travail hyper technique. C'est très difficile d'apprendre à quelqu'un des gestes techniques (...) et puis c'est pénible pour une personne qui n'est pas habituée". Augustin Pepe est donc pressé d'accueillir des saisonniers étrangers, "au moins les Roumains".

Après le feu vert du gouvernement, les saisonniers étrangers, européens du moins, devraient pouvoir bientôt revenir prêter main forte à l'agriculture française. Même si pour l'heure des blocages subsistent toujours.