Agriculture : De l'orge de l'Yonne dans la bière vietnamienne

Gron, France

Entre le port de Gron et Da Nang, il y a désormais une ligne fluviale et maritime direct. Elle va faciliter le commerce entre la Bourgogne et le Vietnam, un commerce qui devrait s'accélérer grâce à l'accord de libre-échange signé le 30 juin entre l'Union Européenne et ce pays d'Asie du sud-est. De l'orge cultivée dans l’Yonne, est exportée depuis cet été pour la production de bière vietnamienne : "ce n'est qu'un début" promet Thiep Nguyen, l'ambassadeur du Vietnam en France présent à Gron (Yonne) pour l'inauguration de cette nouvelle ligne, "car cette voie fluviale et maritime est une ouverture vers le marché vietnamien pour les produits agricoles français, comme le lait, la viande, les fruits, l'orge ou le blé".

La ligne fluviale et maritime entre le Port De Gron et Ho Chi Minh a été inaugurée jeudi dans l'Yonne par l'ambassadeur du Vietnam, Thiep Nguyen. © Radio France - Thierry Boulant

Un marché de la bière porteur au Vietnam

Le Vietnam est un pays en pleine croissance. C'est aussi un pays, gros consommateur de bière avec 42 litres par an et par habitant. Un beau marché pour les producteurs d'orge de brasserie en Bourgogne et plus particulièrement dans l'Yonne. Un premier contrat de 5000 tonnes a été signé cet été par la coopérative agricole YNOVAE. Chaque semaine, une trentaine de containers chargés sur des péniches quittent le Port de Gron pour Ho Chi Minh, via le Port du Havre. Des exportations que la coopérative espère multiplier par quatre rapidement.

"Ces échanges sont un premier pas" explique Didier Mercier, le président de LOGI Yonne, la société chargée du développement du port de Gron, "demain, on pourra envisager d'exporter aussi le câble fabriqué par Prysmian, une entreprise voisine du port, ou d'autres produits de haute technologie fabriqués dans l'Yonne ou en Bourgogne".