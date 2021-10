Agriculture : les éleveurs sont les plus mal lotis en termes de revenus, d'après un rapport de l'Insee

Il existe de très grandes disparités de revenus au sein du monde agriculture, révèle un rapport publié par l'Insee lundi. Ce sont les éleveurs qui sont les plus mal lotis : d'après les derniers chiffres, en Mayenne, les agriculteurs ont un revenu médian de 18.800 euros par an.

La Mayenne, terre de contraste

La Mayenne est une terre d'élevage, avec de nombreuses exploitations bovines et laitières, installées notamment dans le nord-ouest du département. C'est dans cette zone que l'on retrouve les revenus les plus bas chez les agriculteurs. Les éleveurs laitiers touchent par exemple en moyenne 15.800 euros par an, d'après l'Insee.

Cette pauvreté est beaucoup plus répandue chez les éleveurs de bovins, ovins ou encore de caprins que dans les grandes cultures de céréales par exemple ou les viticultures. Comment expliquer qu'il y ait autant de différence de revenus au sein du monde agricole ? Tout d'abord, les éleveurs s'endettent beaucoup plus au moment de leur installation que d'autres agriculteurs : ils doivent faire face à des investissements très lourds, en achetant notamment du matériel et des cheptels. Ensuite, les revenus générés par l'élevage bovin sont quasiment deux fois inférieurs à ceux issus de la viticulture. Enfin, l'Insee souligne que les éleveurs vivent plus souvent seuls que les autres agriculteurs, ils bénéficient donc moins des revenus d’un conjoint ou d'un autre membre de leur famille.