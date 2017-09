Agroalimentaire : des emplois qui ne trouvent pas preneurs chez Mont Blanc à Chef du Pont

A l'heure où le gouvernement annonce sa réforme du code du travail notamment pour relancer l'emploi, des entreprises peinent à recruter. C'est le cas dans la Manche, à Chef-du-Pont près de Carentan, de l'entreprise agroalimentaire Mont Blanc.

187 salariés travaillent aujourd'hui chez Mont Blanc à Chef-du -Pont ( Manche ). Il y a eu une dizaine de recrutements en début d'année. mais il y a des métiers en tension. L''entreprise a du mal à trouver preneur pour les métiers techniques ( mécanique, électricité, production de lait) ou encore, plus ponctuellement, pour les postes de caristes.

Une situation qui n'est pas propre à la Normandie souligne Dominique Plateau, le directeur du site Mont Blanc à Chef-du -Pont qui alertait ce vendredi 1er Septembre les élus de la région, en charge de la formation, venus visiter son entreprise . Il y a des mesures à prendre dit-il, notamment favoriser la formation tout au long de la vie.

"Il faut montrer l'attrait de ces métiers pour lesquels il y a de l'emploi. Ce sont des métiers passionnants. Il faut accepter qu'un enfant se lance dans les métiers techniques et l'Education Nationale et les élus doivent faire du marketing sur ces sujets. Il faut changer de logiciel et adapter les formations aux besoins." Dominique Plateau. Directeur. Mont Blanc