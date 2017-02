Airbnb, un bon filon pour Ajaccio

Airbnb a reversé un peu plus de 7M€ de taxe de séjour pour l’année 2016. Cette taxe concerne 19 villes, dont Ajaccio.

Airbnb reverse 12.000 euros de taxe de séjour à la ville d'Ajaccio pour l'année 2016. La cité impériale fait partie des 19 municipalités de France qui ont perçu cette taxe de séjour de la plate-forme de location entre particuliers. Sur l'ensemble du territoire national, la collecte s'élève à 7,3 millions d'euros. Cette convention n'est effective que depuis le mois d'août 2016 . Ceci explique le montant peu important des recettes. A ce jour, la cité impériale est la seule commune de Corse à avoir passé ce type de contrat avec Airbnb. Cela constitue une nouvelle ressource. Mais il s’agit surtout d’un moyen permettant de mieux cadrer les choses pour les professionnels du tourisme et ainsi limiter la location sauvage. Ce qui n’est pas toujours évident selon Sylvana Fieschi. La responsable de la cellule taxe de séjour pour la ville d'Ajaccio indique que « les hébergeurs de meublés de tourisme de la ville ont été largement informés. Mais il y a quand même des cas de locations sauvages et des personnes qui ne font pas de déclarations en mairie, malgré l’obligation qui est faite en la matière ». Le travail avec Airbnb permet néanmoins de clarifier les choses. La plate-forme de location collecte directement la taxe de séjour qu’elle reverse ensuite aux communes concernées.

Pour la municipalité ajaccienne, ces nouvelles ressources ne seront pas négligeables. « Le parc locatif sur la ville d’Ajaccio est estimé entre 100.000 et 150.000 nuitées sur une période de deux à quatre mois » précise Pierre Pugliesi. « A 60 centimes la nuitée, le calcul est vite fait. Le montant de la taxe de séjour s’établirait entre 60.000 € et 90.000 € par an » indique l’adjoint au maire, délégué au tourisme et au développement.