Aide à domicile : une entreprise du Doubs propose des emplois aux ex-salariés licenciés de Solutia

L'entreprise Apasad Soins Plus, basée à Grand Charmont, dans le Doubs, annonce avoir au moins une vingtaine de postes d'aides à domicile à pourvoir sur le bassin de Montbéliard et d'Héricourt. Elle invite les ex-salariés licenciés de Solutia à se faire connaître.

Grand-Charmont, France

Après la liquidation de l'entreprise d'aide à domicile Solutia, une autre société du secteur annonce avoir vingt-cinq postes à pourvoir dans le secteur : l'Apasad Soins Plus, une association d'aide à la personne, intervenant sur l'ensemble du Territoire de Belfort, le secteur d'Héricourt et le Pays de Montbéliard. Le siège social de l'entreprise se trouve à Grand Charmont, dans le Doubs.

25 postes à pourvoir

"On a reçu cinq anciens salariés de Solutia et il y a déjà eu une ou deux embauches", indique à France Bleu Belfort Montbéliard Christian Cecchettani, le dirigeant de l'entreprise Apasad Soins Plus. Il assure avoir "25 postes d'aides à domicile à pourvoir sur le Pays de Montbéliard et d'Héricourt", majoritairement pour du CDI à temps plein ou à temps partiel. Apasad Soins Plus fait travailler 350 salariés pour 1800 usagers, pour différents services (aide à domicile, aide soignant, infirmières, portage de repas, téléassistance).

Un secteur en tension

"Dans le cadre de notre activité et afin d'aider les salariés licenciés de Solutia nous proposons de les recevoir pour celles et ceux intéressés par nos secteurs géographiques". Le secteur sanitaire et social connaît d'importants besoins de main-d'oeuvre. Le directeur de l'entreprise Apasad Soins Plus explique avoir décidé de lancer cet appel sur France Bleu après avoir "entendu et lu (notre) reportage sur l'entreprise Solutia et les licenciements qui en découlent".

Comment faire pour postuler ?

Si vous êtes intéressés pour déposer votre candidature, vous pouvez envoyer un mail à l'attention de Julien Bazin, le responsable des ressources humaines, à l'adresse suivante : apasoin.jbazin@orange.fr ou en téléphonant au 03.81.97.33.77.