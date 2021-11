Aide à l'enfance : 32 places en plus pour accueillir les enfants de la Sarthe

Dans la Sarthe, près de 1 500 enfants sont actuellement hébergés par des services d'aide à l'enfance. Une demande qui ne faiblit pas, et c'est pour ça que la maison d'enfants La Foresterie vient officiellement d'ouvrir ses portes. Cette structure doit "répondre à la demande". Elle est gérée et financée en grande partie par Acadea, association sarthoise d'aide "au devenir de l’enfant et de l’adulte", aidée par le département.

La Foresterie est un ancien hôtel-restaurant manceau. © Radio France - Solène Gardré

Les services de La Foresterie se mettent en route les uns après les autres, depuis plusieurs mois déjà, jusqu'à l'inauguration officielle du 18 novembre. Un service d'accueil d'urgence, un de longue durée, une maison des familles pour travailler avec les parents... En tout, 32 chambres sont disponibles pour accueillir des enfants de 3 à 10 ans, que ce soit ponctuellement ou pendant plusieurs années.

Une des chambres du service d'accueil d'urgence de La Foresterie. © Radio France - Solène Gardré

La Foresterie a été pensée pour créer un environnement chaleureux et coloré. © Radio France - Solène Gardré

"Voici la chambre d'une petite fille de 7 ans", présente Béatrice Pinta-Loitiere, la directrice d'Acadea. "Un lit, des tiroirs, et bien sûr des jouets et des peluches, comme à la maison !" Car les enfants de La Foresterie peuvent rester sur de longues périodes. "Un enfant pourrait arriver ici à 3 ans et repartir à 11 ans", explique Olivier Martineau, chef de service à La Foresterie. "Ce sont des accueils sur le long terme, régulièrement reconduits après les audiences des tribunaux et les analyses des services sociaux."

L'inauguration officielle s'est déroulée le 18 novembre 2021, en présence du président du département Dominique Le Mèner. © Radio France - Solène Gardré

Au quotidien, les enfants sont accompagnés par une équipe de 47 personnes, dont des éducateurs spécialisés comme Frédérique Moron : "Ici, les journées sont très ritualisées : le lever, le petit-déjeuner, l'école... Ce qui permet aux enfants de trouver des repères et de ressentir une stabilité." Un accompagnement dont pourrait bénéficier de nombreux pensionnaires : la maison d'enfants compte des dizaines de noms sur sa liste d'attente.