Aide à la viticulture : en Loire-Atlantique, les producteurs de muscadet demandent un geste supplémentaire

La filière viticole elle aussi accuse le coup, après la période de confinement, et se dit en difficulté. La crise du coronavirus, le confinement, ont fait chuter les ventes. C'est le cas notamment pour les 450 domaines qui produisent du muscadet.

Ecouler les stocks

Rien dans les restaurants et bars, aucune exportation, seules la grande et moyenne distribution ont permis d'écouler une partie de la production. Alors, comme dans d'autres secteurs professionnels, on discute, et le gouvernement vient d'accepter plusieurs mesures. Il a annoncé des exonérations de cotisations sociales pour les TPE et PME les plus en difficulté, et aussi un plan pour mettre en place un dispositif de distillation de crise. Le but est de transformer le vin en alcool pur, pour lequel il existe des débouchés. "Une très bonne mesure" dit Christian Gauthier, président des vignerons du muscadet. " Si ce n’est pas par le marché de la consommation, il faut trouver une solution pour écouler les stocks, surtout à la veille d’une récolte 2020 qui s’annonce très bonne".

Bien, mais insuffisant, disent les viticulteurs

Le gouvernement a annoncé 140 millions d'euros pour soutenir la distillation, et c’est là que le bât blesse, dit Christian Gauthier : " si on fait le calcul, cette enveloppe est clairement insuffisante. Pour nous, c’est une première étape. On va avoir quatre mois de pertes de vente qu’on ne va pas récupérer. Les gens ne vont pas consommer davantage".

Une première étape, c’est précisément ce qu’à indiqué le gouvernement. Il veut tirer un bilan de l’effet de cette mesure avant d’aller plus loin.