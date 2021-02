Aide alimentaire en 2021 : plus de la moitié des bénéficiaires sont inscrits depuis moins d'un an

En ce début 2021, selon une étude, plus de la moitié des bénéficiaires de l'aide alimentaire en France sont inscrits depuis moins d'un an

Un an après le début de l’épidémie, de plus en plus de gens sont obligés de solliciter une aide alimentaire. Des gens avec des profils très différents de d'habitude. C'est ce que nous apprend une étude publiée ce lundi par la Banque alimentaire. Cette étude a été menée fin 2020 (du 30 septembre au 10 novembre) sur près de 1.000 bénéficiaires (panel éparpillé partout en France).

Les bénéficiaires de cette aide alimentaire sont estimés à un peu plus de 2 millions en France, en ce début 2021. Donnée marquante : plus de la moitié (51%) de ces bénéficiaires sont inscrits depuis moins d'un an. Et surtout, dans ces statistiques, apparaissent de nouveaux profils, différents de d'habitude. Notamment, des mères avec des enfants à charge, qui jusque-là s'en sortaient et qui n'avaient jamais franchi le seuil d'une association d'aide alimentaire. Mais qui ont perdu leur emploi à cause du Covid.

Mickaël Mouard, directeur adjoint au Secours populaire de Dijon, prête main forte aux bénévoles pendant les distributions. Et pendant une distribution, il est tombé nez à nez avec une dame qu'il connaissait et qui venait de perdre son emploi suite à un licenciement économique : "Une caissière que je voyais dans le supermarché où je fais mes courses, une dame avec deux enfants à charge. Je l'ai reconnue mais je suis resté professionnel et neutre. Mais finalement ce qu'on se dit, c'est que ça va vite pour tomber dans la précarité la plus totale."

Autre donnée inhabituelle : les bénéficiaires sont plus diplômés ! 63% d'entre eux ont un niveau scolaire supérieur au brevet des collèges. Effectivement, beaucoup sont en études supérieures. Les étudiants sont beaucoup plus présents qu'avant, lors des distributions. Denis Augé, référent alimentaire au Secours populaire en Côte d'Or, l'a bien constaté. Avant la pandémie, il voyait entre 10 et 15 étudiants par mois à la boutique du Secours populaire de Dijon. Actuellement, ils en aident plus de 150 par mois : "Ça a été multiplié par 10 !"

L'aide alimentaire représente en moyenne une économie de 92 euros par mois pour les bénéficiaires, selon l'étude. Face aux risques de "pandémie de la faim", le gouvernement planche sur un système de "chèque alimentaire" qui permettrait aux plus modestes de manger des produits sains.

Une solution jugée un peu simpliste par les associations, qui proposent également depuis toujours une assistance psychologique, et en ces temps compliqués, elle est plus que nécessaire comme l'explique Gérard Bouchaut, président de la Banque alimentaire de Bourgogne : "Ils ne viennent pas que pour de l'alimentaire, mais aussi pour un accompagnement, une forme de socialisation qui les empêche de tomber dans la marginalité !"

Effectivement, André, chauffeur de bus scolaire à Sainte-Sabine, obligé de rester confiné trois semaines avec sa famille, a bénéficié de l'accompagnement du Secours catholique et sort difficilement la tête de l'eau : "Mes enfants ont attrapé le Covid chez leur grand-mère à la Toussaint, on l'a attrapé à tour de rôle et on est resté trois semaines confinés, trois semaines sans salaire ! On a fait le choix de payer nos crédits, mais c'était compliqué pour nourrir les enfants. Le Secours catholique s'est battu pour nous obtenir une aide de 500 euros. Pour leur rendre hommage, on est devenu bénévoles chez eux."

Selon l'étude, 66 % des bénéficiaires disent souhaiter être accompagnés par des associations. Par ailleurs, l'aide exceptionnelle créée en novembre pour garantir un revenu mensuel de 900 euros net aux travailleurs précaires est prolongée de trois mois, soit jusque fin mai, a annoncé lundi la ministre du Travail, Elisabeth Borne.