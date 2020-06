Aide au tourisme : le département des Vosges dévoile son plan d'action

Dans un contexte de guerre touristique généralisée, le département des Vosges vient en aide aux professionnels du secteur fragilisés par la crise du coronavirus. Un plan d'action à court et long terme pour promouvoir l'image et les atouts vosgiens.

Pour venir en aide au secteur du tourisme, durement touché dans les Vosges comme dans le reste de la France, le département met en place un plan d'action. En plus des actions immédiates, des actions à plus long terme sont envisagées pour tenter de faire venir les touristes dans la région.

Les aides à court terme

A court terme, il y a d'abord l'émission de 8 888 bons-cadeaux d'une valeur unitaire de 50 euros à utiliser uniquement dans les hébergements et les sites de loisirs du département. Un tirage au sort aura lieu chaque semaine pendant toutes les vacances d'été à compter du 20 juin prochain sur les 2 pages Facebook du Conseil départemental "Je Vois la vie en Vosges" et "Vosges Mag". Coût de l'opération près de 450 000 euros.

Autre action mise en place, des séjours "clés en main" via des carnets de voyages, afin de valoriser les atouts de bien-être et d'authenticité qu'offrent la forêt les lacs et les montagnes vosgiens. 15 séjours seront disponibles dès lundi prochain et d'autres suivront tout au long de la saison estivale. En complément il sera également possible de découvrir les "trésors cachés des Vosges". Des lieux singuliers insolites et peu fréquentés, seront mis en lumière sur le site internet de l'office du tourisme.

Le département relaiera également les initiatives de ses partenaires comme des Gîtes de France et Clévacances qui proposent une sélection de 100 hébergements à -15%, en veillant à une répartition équilibrée sur tout le territoire Vosgien.

Préparer l'hiver

A Long terme, le Conseil départemental poursuivra sur sa lancée pour préparer la future saison hivernale et au delà les vacances de 2021. Une grande campagne de communication se prépare dans la presse, sur les réseaux sociaux et par voie d'affiches pour capter la clientèle d'un Grand-Est élargi à l’Île de France.